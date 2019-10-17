NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı

YENİ AY GİYSİSİ

Daha önce NASA'nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan "Araç Dışı Hareket Ünitesi"nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU'nun, yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.