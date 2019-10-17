NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı
Bir yandan Mars bir yandan Ay... ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Armstrong'un ardından yeniden Ay'a insan göndermeye hazırlanıyor. Yeni Ay görevine, Artemis adını veren NASA, bu kapsamda hazırladığı yeni giysilerini görücüye çıkarttı.
17.10.2019 14:09
- Son Güncelleme: 17.10.2019 14:09
NASA, AY'A İNSAN GÖNDERECEK
NASA, Artemis programı kapsamında, 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulacak ve burası basamak olarak kullanılarak, Mars'a insanlı seferler düzenlenecek.
DİĞER GALERİLER