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NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı

Bir yandan Mars bir yandan Ay... ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Armstrong'un ardından yeniden Ay'a insan göndermeye hazırlanıyor. Yeni Ay görevine, Artemis adını veren NASA, bu kapsamda hazırladığı yeni giysilerini görücüye çıkarttı.

17.10.2019 14:09 - Son Güncelleme: 17.10.2019 14:09
NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a yeniden insanlı seferler düzenleyecek Artemis görevi için çalışmalar yürütüyor. Yeni Ay görevleri için astoronot kıyafetleri üretecek şirket, Washington'daki ajansın merkezinde düzenlenen etkinlikte, giysilerin prototiplerini tanıttı.

NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı

NASA Başkanı Jim Bridenstine'ın da katıldığı tanıtım etkinliğinde, "Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi" (xEMU) ve "Orion Personel Kurtarma Sistemi" (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.

NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı

YENİ AY GİYSİSİ

Daha önce NASA'nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan "Araç Dışı Hareket Ünitesi"nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU'nun, yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.

NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı

YENİ ORION GİYSİSİ

Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS'nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya'ya dönüş aşamasında, araç içinde astronotlara koruma sağlaması planlanıyor.

NASA Ay'a seyahat için her şeyi hazırladı! Yeni nesil uzay giysilerini görücüye çıkardı

NASA, AY'A İNSAN GÖNDERECEK

NASA, Artemis programı kapsamında, 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulacak ve burası basamak olarak kullanılarak, Mars'a insanlı seferler düzenlenecek.

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