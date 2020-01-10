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Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji kapıda

Cep telefonlarıyla birlikte hayatımıza giren sim kartlar artık hayatımızdan çıkıyor. Apple'ın iPhone S serisi ile en çok konuşulan teknolojik gelişme olan eSIM, sim kartların yerini alacak. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılırken sim kartları tarihe karıştıracak bu teknoloji hakkında birçok bilinmeyen var? Peki eSIM'in özellikleri neler? İşte tüm detaylar…

10.01.2020 16:28 - Son Güncelleme: 10.01.2020 16:32
Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji kapıda


Uzun zamandır kullandığımız SIM kartları artık yerini bambaşka bir 'şey'e bırakıyor. Peki sırada ne var?

Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji kapıda


Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu.

Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji kapıda


Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji kapıda


eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji kapıda


İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

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