Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji kapıda

Cep telefonlarıyla birlikte hayatımıza giren sim kartlar artık hayatımızdan çıkıyor. Apple'ın iPhone S serisi ile en çok konuşulan teknolojik gelişme olan eSIM, sim kartların yerini alacak. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılırken sim kartları tarihe karıştıracak bu teknoloji hakkında birçok bilinmeyen var? Peki eSIM'in özellikleri neler? İşte tüm detaylar…

10.01.2020 16:28 - Son Güncelleme: 10.01.2020 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





