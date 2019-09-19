Milyonlar şaşkına döndü! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ta yeni bir gelişme kullanıcıları şaşırttı. Yaptığı değişiklik ve yeniliklerle kullanıcıların hayatına yön veren Whatsapp'ta bir özlelik daha geldi. Bu anlamda WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi? Akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile eğer olmazsa olmaz bildirişim enstrumanlarımızdan kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

19.09.2019 11:15 - Son Güncelleme: 19.09.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





