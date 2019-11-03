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Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

Dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Google Chrome'da büyük bir açık keşfedildi. Kaspersky bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları olan Anton Ivanov ve Alexey Kulaev tarafından tespit edilen iki güvenlik açığı nedeniyle, işletim sisteminde komut çalıştırmak mümkün hale gelebiliyor.

03.11.2019 15:06 - Son Güncelleme: 03.11.2019 15:06
Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

İlk açık (CVE-2019-13720) Chrome'un ses bileşenleri tarafında, diğer açık ise (CVE-2019-13721) Chrome'un kullandığı PDFium kütüphanesinde tespit edildi.

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

MİLYARLARI ETKİLİYOR
Shiftdelete'de yer alan habere göre; tespit edilen iki güvenlik açığı, Windows, macOS ve Linux kullanıcılarının tümünü etkiliyor. Bu da potansiyel olarak bakıldığında, milyarlarca bilgisayarın tehlike altında olduğu anlamına geliyor.

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

2015 yılında PDFium kütüphanesinde benzer bir güvenlik açığı, yine Kaspersky Güvenlik Takımı tarafından tespit edilerek Google'a bildirilmişti.

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

Keşfedilen iki açık da RAM üzerinde yazılımsal modifikasyonlara neden olarak işletim sistemi üzerinde yüksek yetkiler ile komut çalıştırılmasına neden oluyordu.

AÇIK UZUN SÜREDİR KULLANILIYORDU
Kaspersky'ın açıkladığı rapora göre bu iki açık Güney Kore'nin en popüler haber sitelerinden birisini hackleyen hackerlar tarafından uzun süredir kullanılıyordu.

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

HIZLI BİR YAMA İLE DÜZELTİLDİ
Kaspersky Güvenlik Takımı'nın durumu Google'a raporlamasının ardından gelen hızlı bir yama ile iki kritik açık kapatıldı.

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

Chrome 78.0.3904.87 versiyonu ve daha güncel versiyonlar bu kritik iki güvenlik açığına karşı yamalanmış durumda. Eğer Chrome kullanıcısı iseniz, tarayıcınızın versiyonunu kontrol etmenizi öneriyoruz.

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!
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