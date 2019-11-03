Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!

Keşfedilen iki açık da RAM üzerinde yazılımsal modifikasyonlara neden olarak işletim sistemi üzerinde yüksek yetkiler ile komut çalıştırılmasına neden oluyordu.

AÇIK UZUN SÜREDİR KULLANILIYORDU

Kaspersky'ın açıkladığı rapora göre bu iki açık Güney Kore'nin en popüler haber sitelerinden birisini hackleyen hackerlar tarafından uzun süredir kullanılıyordu.

