Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren hata! Google Chrome'da kritik açık!
Dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Google Chrome'da büyük bir açık keşfedildi. Kaspersky bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları olan Anton Ivanov ve Alexey Kulaev tarafından tespit edilen iki güvenlik açığı nedeniyle, işletim sisteminde komut çalıştırmak mümkün hale gelebiliyor.
03.11.2019 15:06
- Son Güncelleme: 03.11.2019 15:06
Keşfedilen iki açık da RAM üzerinde yazılımsal modifikasyonlara neden olarak işletim sistemi üzerinde yüksek yetkiler ile komut çalıştırılmasına neden oluyordu.
AÇIK UZUN SÜREDİR KULLANILIYORDU
Kaspersky'ın açıkladığı rapora göre bu iki açık Güney Kore'nin en popüler haber sitelerinden birisini hackleyen hackerlar tarafından uzun süredir kullanılıyordu.
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