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Milli Muharip Uçak için tarih verildi! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Türkiye son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda büyük bir atılım yaparak savunma sanayisindeki yerlilik oranını hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çekti. Barış Pınarı Harekatı da dahil olmak üzere Mehmetçik'in terörle mücadelede kullandığı silahların birçoğu yerli ve milli silahlardan oluştu. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın paylaştığı videoda Türkiye'nin yerli ve milli silahları yer aldı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağın ilk uçuşu için tarih verdi. İşte ülkemizin gurur tablosu...

14.12.2019 12:47 - Son Güncelleme: 14.12.2019 12:47
Milli Muharip Uçak için tarih verildi! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübünce (SAYTEK) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen, "Türk Savunma Sanayii - Milli Muharip Uçak (MMU) Konuşmaları 1" toplantısında, öğrencilere ve katılımcılara başkanlıklarının hazırladığı videoyu izletti.

Milli Muharip Uçak için tarih verildi! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Kurumlarının 1985'te kurulduğunu belirten Can, uygulamaya koydukları ve gelecekte yapacakları projelere ilişkin bilgi verdi.

Milli Muharip Uçak için tarih verildi! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Can, Türkiye'nin ürettiği İHA'lar hakkında da bilgi vererek, ülkenin bugüne kadar havacılık alanında kaydettiği ilerlemeden bahsetti.

Milli Muharip Uçak için tarih verildi! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

F-35 projesinde 5 Türk firmasının yer aldığını belirten Can, "Şu anda 1 milyar doların üzerinde yerli firmalarımızın F-35 projesinde yaptığı ihracat rakamı var. Halen de F-35 için parça üretmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Milli Muharip Uçak için tarih verildi! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Can, milli muharip uçak projesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Milli muharip uçak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90'a yakın İngiliz mühendis bizim projemize destek veriyor. TUSAŞ'ın da yaklaşık 400 personeli var, bunların büyük kısmı mühendis. Milli Muharip Uçak'ta, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz."

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