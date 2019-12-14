Milli Muharip Uçak için tarih verildi! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız
Türkiye son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda büyük bir atılım yaparak savunma sanayisindeki yerlilik oranını hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çekti. Barış Pınarı Harekatı da dahil olmak üzere Mehmetçik'in terörle mücadelede kullandığı silahların birçoğu yerli ve milli silahlardan oluştu. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın paylaştığı videoda Türkiye'nin yerli ve milli silahları yer aldı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağın ilk uçuşu için tarih verdi. İşte ülkemizin gurur tablosu...
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübünce (SAYTEK) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen, "Türk Savunma Sanayii - Milli Muharip Uçak (MMU) Konuşmaları 1" toplantısında, öğrencilere ve katılımcılara başkanlıklarının hazırladığı videoyu izletti.
Can, milli muharip uçak projesine ilişkin ise şunları kaydetti:
"Milli muharip uçak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90'a yakın İngiliz mühendis bizim projemize destek veriyor. TUSAŞ'ın da yaklaşık 400 personeli var, bunların büyük kısmı mühendis. Milli Muharip Uçak'ta, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz."