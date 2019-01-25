Milli baz istasyonu "ULAK" Külliye'de

ULAK baz istasyonlarının Külliye'de kullanılmasının, ürüne ve ULAK Haberleşme başta olmak üzere ekosisteme duyulan güvenin en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Balcı, ürünün bu seviyeye gelmesinin, başta projeye emek verenler olmak üzere ULAK'a ve millileşme gayretlerine sözde değil, gönülden destek veren herkesi memnun eden bir gelişme olduğunu vurguladı.