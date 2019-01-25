Milli baz istasyonu "ULAK" Külliye'de
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un destek ve talimatıyla Külliye'ye Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi.
Balcı, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla geliştirilen, üretim, kurulum ve devreye alınma sürecinde 100'den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu ULAK'ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Ali Taha Koç'un talimatıyla Külliye'nin telekom altyapısını yerli ve milli sistemlere dönüştürme sürecinin başlatıldığını belirten Balcı, "Külliye'nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye'nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir." dedi.
ULAK baz istasyonlarının Külliye'de kullanılmasının, ürüne ve ULAK Haberleşme başta olmak üzere ekosisteme duyulan güvenin en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Balcı, ürünün bu seviyeye gelmesinin, başta projeye emek verenler olmak üzere ULAK'a ve millileşme gayretlerine sözde değil, gönülden destek veren herkesi memnun eden bir gelişme olduğunu vurguladı.