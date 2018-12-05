İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 15:56:28 Güncelleme: 16:06:26
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

xiaomi Mi A1: 1,68 W

İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

OnePlus 5T: 1,68 W

İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Huawei Mate 9: 1,64 W

İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Nokia Lumia 630: 1,51 W

İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Huawei P9 Plus: 1,48 W

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