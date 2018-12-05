İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 15:56:28 Güncelleme: 16:06:26
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
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