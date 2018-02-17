Yol Durumu
  • iPhone'ları donduran mesaj! 1
    iPhone'ları donduran mesaj!
    Apple'ın iOS 11.2.5 işletim sisteminde yeni bir açık gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre bir Hint diline ait karakter iPhone'ların kilitlenmesine ve zorla yeniden başlatılmasına sebebiyet veriyor.