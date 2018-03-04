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  • iPhone'larda yeni dolandırıcılık tehlikesi 1
    iPhone'larda yeni dolandırıcılık tehlikesi
    Apple kullanıcıları yeni bir siber saldırının hedefinde. Birçok iPhone ve Mac kullanıcısına gönderilen Apple imzalı sahte e-postalar sonrasında şirket kullanıcılarına yeni bir korunma rehberi yayınladı.