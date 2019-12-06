Instagram çok konuşulan konu hakkında ilk adımı attı! Resmen yasakladı!
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan , fotoğraf ve video paylaşımı için en çok kullanılan program olan Instagram, bir süredir tartışılan konuyla ilgili ilk adımı attı. 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Instagram, 13 yaşından küçük kullanıcıların uygulamayı kullanmasını resmen yasakladı.
Techcrunch'ta yer alan habere göre, 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram, 13 yaşından küçük kullanıcıların uygulamayı kullanmasını resmen yasakladı.
Instagram, söz konusu kararı bugünden itibaren uygulamaya koydu. Platform bu karar kapsamında yeni kullanıcılardan doğum tarihlerini girmelerini isteyecek.
INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?
Telefonla sosyal medyada fazla zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız veya yaşamınızın her saniyesini artık bir uygulamada paylaşma gereksinimi duymadığınıza karar verdiyseniz artık Instagram'la ilgili fişi çekmenin zamanı geldi demektir. Peki, Instagram silme işlemi nasıl yapılır? instagram hesap silme linki ve 1 hafta beklemeden instagram hesap kapatma işlemi ile ilgili gerekli bilgileri etraflıca derledik.
Şu an Instagram bağımlılığınızdan kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız ya da herhangi bir nedenle uzaklaşmak istiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakmaya veya kalıcı olarak silmeye karar verebilirsiniz. Ancak, instagram hesabı silme konusunda hala bir tereddüdünüz varsa, hesabınızı basitçe devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Bu geçici işlemi karar verirseniz, profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz tamamen gizlenir - ancak tekrar oturum açarsanız, etkinliğiniz geri yüklenir.