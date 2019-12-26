Huawei ve Xiaomi'den iPhone 11 Pro Max'e fark! En iyi fotoğraf çeken cep telefonları belli oldu

Son model cep telefonları piyasaya sürüldüğü andan itibaren milyonlarca teknoloji tutkununun ilgisini çekiyor. Akıllı telefon alrken, birçok kullanıcı performansın yanı sıra kamera özelliklerini de önemsiyor. Özellikle fotoğraf tutkunları en iyi kameraya sahip telefonları merak ediyor. Birçok otorite tarafından baz alınan teknoloji adreslerinin başında gelen DxOMark, kamerası en iyi olan cep telefonları listesini güncelledi. En iyi kameraya sahip olduğunu iddia eden iPhone 11 Pro Max'in Xiaomi ve Huawei'nin gerisinde kalması ise dikkat çekti. İşte en iyi kamera performansına sahip cep telefonları...

26.12.2019 11:05 - Son Güncelleme: 26.12.2019 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





