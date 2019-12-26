Huawei ve Xiaomi'den iPhone 11 Pro Max'e fark! En iyi fotoğraf çeken cep telefonları belli oldu
Son model cep telefonları piyasaya sürüldüğü andan itibaren milyonlarca teknoloji tutkununun ilgisini çekiyor. Akıllı telefon alrken, birçok kullanıcı performansın yanı sıra kamera özelliklerini de önemsiyor. Özellikle fotoğraf tutkunları en iyi kameraya sahip telefonları merak ediyor. Birçok otorite tarafından baz alınan teknoloji adreslerinin başında gelen DxOMark, kamerası en iyi olan cep telefonları listesini güncelledi. En iyi kameraya sahip olduğunu iddia eden iPhone 11 Pro Max'in Xiaomi ve Huawei'nin gerisinde kalması ise dikkat çekti. İşte en iyi kamera performansına sahip cep telefonları...
Pek çok otoritenin akıllı telefonların kamera performansı konusunda baz aldığı adreslerden biri olan DxOMark, listesini güncelledi. Kamera olarak öne çıkarılan ve en iyi kameraya sahip olduğu iddia edilen iPhone 11 Pro Max ise listede geride kaldı. İşte iPhone 11 Pro Max'i kamera konusunda sollayan o telefonlar...