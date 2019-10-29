Türkiye savaş uçağı sayısı ile şaşırttı! İşte dünyadaki rakamlar!
Günümüz dünyasında Hava Kuvvetleri'nin önemi oldukça fazladır. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ''istikbal göklerdedir'' sözü oldukça doğru bir söylemdir. Peki Türkiye'nin savaş uçağı sayısı kaç? Orduların gelişmesi ülkelerin uçak filolarına yatırım yapmasına neden oluyor. Birçok ülke, hava üstünlüğünü ele geçirebilmek için savaş uçakları satın alıyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Ülkelerin savaş uçağı sayıları merak edilir oldu. Görevlerine göre Havadan Yere Füze (AGM), Havadan Havaya Füze (AAM) ve top taşıyan ayrıca hedeflerin tespiti, gözlenmesi için çeşitli radar, pod lar taşırlar. Avcı uçakları kendi aralarında sınıflara ayrılırlar hava üstünlük uçagı (genelde tek kişilik, hızlı, yüksek irtifalı uçaklar Mig 25, Su 27, F-14A, F-15C), hucum uçağı (15-25 ton arası tek motorlu ateş gücü yüksek uçaklardır.
Dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yapılıyor ve ülkeler ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Kara ve denizde yaşanan rekabetin yanı sıra hava sahasında üstünlüğü elde etmek için savaş uçakları satın alınıyor. Ülkelerin savaş uçağı sayıları da merak ediliyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Savaş uçakları filosu arasında; askeri nakliye uçakları, avcı uçakları, bombardıman uçakları, keşif, saldırı ve tanker uçakları gibi farklı tipte ve farklı amaca hizmet eden uçaklar bulunmaktadır. Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var sorusuna sizler için açıklık getirdik. İşte son derlenen bilgilere göre, dünyada ülkelerin savaş uçağı sayıları!
İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)