Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile genişlemeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen yerli silahlara şimdi de insansız sistemler ekleniyor. 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçları kategorilere ayrıldı. İşte Türkiye'nin yerli silahları.
4 Aralık 2018 Salı, 13:33:44 Güncelleme: 13:52:08
Türkiye'de insansız sistemlerin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi yönündeki çalışmalar, dünyadaki gelişmelere paralel olarak 2000'li yılların başında yoğunlaştı. Çalışmalar sonucu çeşitli insansız hava ve kara aracı, güvenlik güçleri tarafından operasyonel olarak kullanılmaya başlandı. Geçen sürede ise askeri ve sivil alanda insansız sistemlere olan ihtiyaç hızla arttı.
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