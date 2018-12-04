Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile genişlemeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen yerli silahlara şimdi de insansız sistemler ekleniyor. 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçları kategorilere ayrıldı. İşte Türkiye'nin yerli silahları.

4 Aralık 2018 Salı, 13:33:44 Güncelleme: 13:52:08
Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

YERLİ ARAÇ ÜRETİMİNE TAM GAZ DEVAM EDİLİYOR

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız kara araçlarının çeşidi ve sayısı artırılacak.

Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

Türkiye'de insansız sistemlerin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi yönündeki çalışmalar, dünyadaki gelişmelere paralel olarak 2000'li yılların başında yoğunlaştı. Çalışmalar sonucu çeşitli insansız hava ve kara aracı, güvenlik güçleri tarafından operasyonel olarak kullanılmaya başlandı. Geçen sürede ise askeri ve sivil alanda insansız sistemlere olan ihtiyaç hızla arttı.

Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

Bu gelişmeleri dikkate alan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), insansız sistemler alanında yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı.

Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

3 ANA KATEGORİYE AYRILDI

SSB, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçlarını hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırdı.

Gurur tablosu uzaktan kumandalı piyadeler! (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

KÜÇÜK ROBOTLAR GİRİLMEDİK YER BIRAKMAYACAK

Buna göre, Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde yürütülecek çalışmalar 3 farklı seviyede gerçekleştirilecek.

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