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Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)

Google, eylül ayı biterken Android kullanıcıları için Google Haritalar'a gizli mod özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Aradan geçen kısa sürede Google Haritalar Gizli Mod özelliği kullanıcıların deneyimine sunuldu. Zaman içerisinde herkesin kullanımına açılması beklenen özellik, iOS'a da gelecek. İşte Google Haritalar Gizli Mod özelliği ve Google uydularına takılan en sıra dışı yerler...

01.11.2019 10:20 - Son Güncelleme: 01.11.2019 10:23
Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)

Google, eylül ayının son günlerinde Android kullanıcıları için Google Haritalar'a Gizli Mod özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Aradan geçen kısa sürenin ardından Google Haritalar Gizli Mod özelliği kullanıcılara sunuldu. Tabii özelliğin herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)

GOOGLE HARİTALAR GİZLİ MOD DÖNEMİNİ BAŞLATTI
Google Haritalar Gizlilik Mod özelliği ile birlikte kullanıcıların gittiği yerler artık kaydedilmeyecek. Aynı şekilde konum geçmişi de tutulmayacak. Kullanıcının aramaları hesaba kaydedilmediği için bu bilgiler deneyimi kişiselleştirmek için de kullanılmayacak. Ancak, diğer uygulamaların, internet servis sağlayıcılarının, Asistan'ın ya da diğer Google servislerinin zaten yaptıklarınızı takip edebildiğini unutmayın.

Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)

İlk aşamada Android dünyasına giriş yapan bu mod, iOS tarafına da gelecek. Fakat şimdilik bunun için net bir tarih yok.

Android kullanıcısıysanız ve Haritalar uygulamasında Gizli Modu aktifleştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.

Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)

1- Google Haritalar uygulamasını açın
2- Profil resmine dokunun
3- 'Gizli modu aç'ın üzerine dokunun

Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)

Teknoloji devi bir süredir gizlilik modunu tüm uygulamalarına getirmek için çalışmalar yürütüyor. Özellikle konum bazlı bir uygulamada gizlilik modunun olması büyük avantaj sağlayacaktır. Google hesabınıza erişebilen herhangi bir kişinin konum bazlı geçmişinize erişmesini engelleyecek bu özellik, güvenlik ve gizlilik konusunda oluşabilecek endişeleri azaltacak.

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