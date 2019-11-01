Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)
Google, eylül ayı biterken Android kullanıcıları için Google Haritalar'a gizli mod özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Aradan geçen kısa sürede Google Haritalar Gizli Mod özelliği kullanıcıların deneyimine sunuldu. Zaman içerisinde herkesin kullanımına açılması beklenen özellik, iOS'a da gelecek. İşte Google Haritalar Gizli Mod özelliği ve Google uydularına takılan en sıra dışı yerler...
GOOGLE HARİTALAR GİZLİ MOD DÖNEMİNİ BAŞLATTI
Google Haritalar Gizlilik Mod özelliği ile birlikte kullanıcıların gittiği yerler artık kaydedilmeyecek. Aynı şekilde konum geçmişi de tutulmayacak. Kullanıcının aramaları hesaba kaydedilmediği için bu bilgiler deneyimi kişiselleştirmek için de kullanılmayacak. Ancak, diğer uygulamaların, internet servis sağlayıcılarının, Asistan'ın ya da diğer Google servislerinin zaten yaptıklarınızı takip edebildiğini unutmayın.
Teknoloji devi bir süredir gizlilik modunu tüm uygulamalarına getirmek için çalışmalar yürütüyor. Özellikle konum bazlı bir uygulamada gizlilik modunun olması büyük avantaj sağlayacaktır. Google hesabınıza erişebilen herhangi bir kişinin konum bazlı geçmişinize erişmesini engelleyecek bu özellik, güvenlik ve gizlilik konusunda oluşabilecek endişeleri azaltacak.