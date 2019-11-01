Google yeni özelliğini kullanıma açtı! Gizli mod ile... (Google uydularına yakalanan en sıra dışı yerler)

GOOGLE HARİTALAR GİZLİ MOD DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Google Haritalar Gizlilik Mod özelliği ile birlikte kullanıcıların gittiği yerler artık kaydedilmeyecek. Aynı şekilde konum geçmişi de tutulmayacak. Kullanıcının aramaları hesaba kaydedilmediği için bu bilgiler deneyimi kişiselleştirmek için de kullanılmayacak. Ancak, diğer uygulamaların, internet servis sağlayıcılarının, Asistan'ın ya da diğer Google servislerinin zaten yaptıklarınızı takip edebildiğini unutmayın.