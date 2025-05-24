PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Galerileri

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor

Google, yapay zeka destekli video üretiminde çığır açan yeni aracı Veo 3'ü tanıttı. DataCamp sitesinde yer alan bilgilere göre, yerel ses çıkışı ve tam donanımlı video klip üretme özelliğiyle dikkat çekiyor. AI video alanında yaşanan gelişmelerin arasında Veo 3'ün sundukları, pek çok kullanıcı ve uzman tarafından büyük ilgi görüyor. Peki Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:05 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:05
Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor
Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor

Google Veo 3 nedir?

Google Veo 3, yapay zeka destekli bir video üretim aracı olarak metin girdilerini kısa sürede yüksek kaliteli, gerçekçi ve sinematik videolara dönüştürüyor. Önceki sürümlere kıyasla çok daha gelişmiş olan bu sistem, içerik üreticileri, dijital pazarlamacılar ve film yapımcıları için etkileyici çözümler sunuyor.

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor

Google Veo 3 özellikleri nedir?

Google'ın yeni nesil yapay zeka video oluşturma aracı Veo 3, metin tabanlı komutlarla yüksek kalitede video içerikler üretmeyi mümkün kılıyor. Öne çıkan özellikleri şunlar:

🔸4K çözünürlükte video üretimi

🔸Sinematik kamera açıları ve gelişmiş görüntü yönetimi

🔸Doğal ışık, gölge ve gerçekçi hareket efektleri

🔸Çok dilli metin desteğiyle içerik oluşturma

🔸Sahne geçişleri ve zaman çizelgesi üzerinde kontrol imkanı

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor

Google Veo 3 nasıl kullanılır?

Google Veo 3 ile video oluşturmak hem kolay hem de oldukça hızlı. İşte adım adım rehber:

🔹Google hesabınızla giriş yapın:
Veo 3, Google'ın hizmetlerine entegre çalıştığı için bir Google hesabı gereklidir.

🔹Platforma erişin:
https://veo.google.com adresinden ulaşabilirsiniz. (Beta sürümde olması nedeniyle erişim kısıtlı olabilir.)

🔹Metin komutunu girin:
Örneğin: "Ormanda yürüyen bir çocuk, güneş ışığı ağaçların arasından süzülüyor."

🔹Dil ve kalite seçeneklerini belirleyin:
Videonun dili, çözünürlüğü (HD, 4K) ve süresi gibi parametreleri ayarlayın.

🔹Videoyu oluşturun ve indirin:
Yapay zekâ, komutunuzu analiz ederek birkaç saniye içinde video taslağı üretir. Beğendiğiniz videoyu indirerek kullanabilirsiniz.

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor

Veo 3 ile neler yapılabilir?

Veo 3, sadece bir yapay zeka aracı değil yaratıcı projelerinizi hayata geçirebileceğiniz güçlü bir içerik üretim platformudur.

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor

Kullanım Alanları:

🔸Sosyal medya için kısa videolar

🔸YouTube ve TikTok içerikleri

🔸Dijital reklam ve promosyon filmleri

🔸Eğitim ve anlatım videoları

🔸Kısa film ve görsel hikâye projeleri

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka video üretiminde çığır açıyor

(Kaynak: Veo, DataCamp)