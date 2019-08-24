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Google bile buraya giremiyor ve uyarıyor 'Uzak durun!' Tehlike çok büyük...

Bildiğimiz internet ve internet siteleri dışında bambaşka ve tehlikeli bir sanal alem daha var. Dark Web ucu bucağı olmayan , bir o kadar da tehlikeli bir dünya sunuyor. Devletlerin gizli belgelerinden, seri katillere kadar her şey burada bulunuyor. Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

24.08.2019 10:49 - Son Güncelleme: 02.03.2020 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





