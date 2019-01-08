Google bile bu siteye erişim sağlamıyor! Sakın bu siteye girmeyin... Deep Web nedir? Deep Web neden tehlikeli?

Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli? İşte merak edilen detaylar...

8 Ocak 2019 Salı, 19:26:59 Güncelleme: 19:37:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





