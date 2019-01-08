Google bile bu siteye erişim sağlamıyor! Sakın bu siteye girmeyin... Deep Web nedir? Deep Web neden tehlikeli?

Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli? İşte merak edilen detaylar...

8 Ocak 2019 Salı, 19:26:59 Güncelleme: 19:37:39
Google bile bu siteye erişim sağlamıyor! Sakın bu siteye girmeyin... Deep Web nedir? Deep Web neden tehlikeli?

Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.

Google bile bu siteye erişim sağlamıyor! Sakın bu siteye girmeyin... Deep Web nedir? Deep Web neden tehlikeli?

Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?

Google bile bu siteye erişim sağlamıyor! Sakın bu siteye girmeyin... Deep Web nedir? Deep Web neden tehlikeli?

Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.

Google bile bu siteye erişim sağlamıyor! Sakın bu siteye girmeyin... Deep Web nedir? Deep Web neden tehlikeli?

Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşılabiliyor.

Google bile bu siteye erişim sağlamıyor! Sakın bu siteye girmeyin... Deep Web nedir? Deep Web neden tehlikeli?

Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan demek mümkün…

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