'Gizli uzay görevi' başarısız oldu

ABD’nin 21. kez uzaya göndermeye çalıştığı "yüksek düzeyde gizli" ve pahalı devlet uydusu Zuma'nın, Florida'da bir askeri üsten SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildikten sonra kaybolduğu ve milyarlarca dolar zarara yol açtığı ileri sürüldü.