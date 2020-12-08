Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi! Yeni AirPods... | Apple AirPods Max'in Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
Apple'ın üretip geliştirdiği ürünler ülkemizde birçok vatandaş tarafından büyük bir ilgi görüyor. Apple'ın geliştirdiği ve kulaklık dünyasına fark katan AirPods Max'in iPhone 12 ailesi ile birlikte ekim ayında tanıtılması bekleniyordu ancak tanıtım olmadı ve herkes şaşkına döndü. Tüm bu gelişmelerin ardından Apple, AirPods Max'i resmen tanıttı. Peki, Apple AirPods Max'in teknik özellikleri nelerdir? Apple AirPods Max Türkiye fiyatı ne kadar? Kulaklık ne zaman satışa çıkarılacak? Apple AirPods Max ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.
Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, AirPods Max'te kulak içi AirPods modellerine kıyasla çok daha iyi bir ses deneyimi vadediyor. Şirket, kendi tasarımı 40 mm dinamik sürücülere sahip olduğunu söylediği AirPods Max için "Derin, zengin baslardan orta frekanslı seslere ve en temiz tizlere kadar her notayı benzersiz bir netlikle en doğru şekilde duymaya hazır olun." ifadelerini kullanıyor.
Apple'ın açıklamalarına göre AirPods Max, Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses etkinleştirilmiş olarak tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sağlıyor. Ayrıca cihazda bulunan kafa takip özelliği, kulaklığı taktığınızda medyanın otomatik olarak oynatılıp, çıkardığınızda yine otomatik olarak duraklatılmasını sağlıyor.
Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre AirPods Max, yalnızca Apple ürünleri ile tam uyumlu olarak kullanılabilecek. Zira AirPods Max'in sistem gereksinimleri listesine baktığımızda yalnızca en yeni iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile kullanılabileceği belirtilirken; "AirPods… Apple dışındaki diğer markaların aygıtlarıyla da Bluetooth kulaklık olarak kullanılabilir ancak tüm özellikler kullanılamaz." ifadeleri yer alıyor.