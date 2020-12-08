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Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi! Yeni AirPods... | Apple AirPods Max'in Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?

Apple'ın üretip geliştirdiği ürünler ülkemizde birçok vatandaş tarafından büyük bir ilgi görüyor. Apple'ın geliştirdiği ve kulaklık dünyasına fark katan AirPods Max'in iPhone 12 ailesi ile birlikte ekim ayında tanıtılması bekleniyordu ancak tanıtım olmadı ve herkes şaşkına döndü. Tüm bu gelişmelerin ardından Apple, AirPods Max'i resmen tanıttı. Peki, Apple AirPods Max'in teknik özellikleri nelerdir? Apple AirPods Max Türkiye fiyatı ne kadar? Kulaklık ne zaman satışa çıkarılacak? Apple AirPods Max ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

08.12.2020 20:43 - Son Güncelleme: 08.12.2020 20:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





