Bundan yaklaşık iki yıl önce Facebook, "dislike" (beğenmedim) tuşu yerine şu an kullanımda olan tepki emoji'lerini platformuna eklemişti. İddialara göre platformun bu kararının arkasında, beğenmeme tuşunun sitedeki olumsuzluğu arttıracağı düşüncesi vardı. Ancak The Daily Beast'e göre sosyal ağ şu an "olumsuz oy" özelliğini test ediyor.