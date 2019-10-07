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En hızlı şarj olan telefonlar hangileri? İşte 2019 yılının listesi...

Akıllı telefonlar hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası. Pek çok işimizi artık akıllı telefonlarla çözümlüyoruz. Hal böyle olunca telefonların batarya süreleri bizler için oldukça önemli. Ne yazık ki şarjlar o kadar uzun ömürlü değil. Şarj uzun gitmese de, kısa süre içerisinde şarj olan telefonlar hayat kurtarıyor. Peki en hızlı şarj olan telefonlar hangileri?

07.10.2019 13:18 - Son Güncelleme: 07.10.2019 13:23
En hızlı şarj olan telefonlar hangileri? İşte 2019 yılının listesi...

Günümüzde akıllı telefonların en büyük sorunlarından birisi de günü çıkaramayan bataryaları. Yıllar geçse de üreticiler batarya sorununa kesin bir çözüm getiremediler.

En hızlı şarj olan telefonlar hangileri? İşte 2019 yılının listesi...

Her ne kadar batarya kapasiteleri istenilen düzeye çıkmasa da şarj olma süreleri kısaltılarak şarj sorunu bir şekilde çözümlenmiş oldu.

En hızlı şarj olan telefonlar hangileri? İşte 2019 yılının listesi...

Günümüzde artık yarım saatte şarj olan telefonları bulmak mümkün. Hatırlanacağı üzere Oppo kısa süre önce 65W'lık SuperVOOC teknolojisiyle 4000 mAh bataryaya sahip bir modelini yarım saatte şarj edebildiğini açıklamıştı.

En hızlı şarj olan telefonlar hangileri? İşte 2019 yılının listesi...

Honor Magic 2

Şarj Süresi: 49 Dakika

Batarya Kapasitesi: 3600 mAh

En hızlı şarj olan telefonlar hangileri? İşte 2019 yılının listesi...

Huawei P30 Pro

Şarj Süresi:56 Dakika

Batarya Kapasitesi: 4200 mAh

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