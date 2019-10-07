En hızlı şarj olan telefonlar hangileri? İşte 2019 yılının listesi...

Akıllı telefonlar hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası. Pek çok işimizi artık akıllı telefonlarla çözümlüyoruz. Hal böyle olunca telefonların batarya süreleri bizler için oldukça önemli. Ne yazık ki şarjlar o kadar uzun ömürlü değil. Şarj uzun gitmese de, kısa süre içerisinde şarj olan telefonlar hayat kurtarıyor. Peki en hızlı şarj olan telefonlar hangileri?

07.10.2019 13:18 - Son Güncelleme: 07.10.2019 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





