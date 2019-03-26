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Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...

Pek çok defa uzaylı komplolarının odağı haline gelen NASA, bu konuya dair resmi bir açıklama yapmasa dahi, içeriden sızan bilgiler komplo teorilerinin sayısının artmasına ön ayak oluyor. Ortaya atılan yeni bir iddia ise tüm bilinenleri değiştirecek cinsten.

26.03.2019 15:52 - Son Güncelleme: 26.03.2019 16:00
Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...

Bir grup bilim insanı uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.

'Dünyadışı Yaşamla Mesajlaşma Uluslararası Toplantısı'nda bir araya gelen bilim insanları, Paris'teki bilim müzesi Cité des Sciences et de l'Industriem'de gerçekleştirilen etkinlikte bu iddiayı ortaya attılar.

Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...

BİZİ UZAKTAN GÖZETLİYORLAR

Teorinin temelinde uygun ortam bulunmasına rağmen gezegenimizin atmosferi dışında hayatla karşılaşmamış olmamız var. Aynı iddiaya göre, uzaylılar bizimle iletişime geçmek yerine bizi uzaktan gözlemliyor.

Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...

UZAYLILAR BİZİMLE NEDEN BAĞLANTI KURMUYOR?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir başka çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya atmıştı.

Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...

SUALTI MEDENİYETİ Mİ KURDULAR?

American Astronomical Society'nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin latını çizdi.

Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...

Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.

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