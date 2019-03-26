Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...

UZAYLILAR BİZİMLE NEDEN BAĞLANTI KURMUYOR?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir başka çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya atmıştı.