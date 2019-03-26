Dünyayı sallayan iddia 'Uzaylılar bizi çoktan buldu'! NASA saklıyor ama...
Pek çok defa uzaylı komplolarının odağı haline gelen NASA, bu konuya dair resmi bir açıklama yapmasa dahi, içeriden sızan bilgiler komplo teorilerinin sayısının artmasına ön ayak oluyor. Ortaya atılan yeni bir iddia ise tüm bilinenleri değiştirecek cinsten.
26.03.2019 15:52
- Son Güncelleme: 26.03.2019 16:00
Bir grup bilim insanı uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.
'Dünyadışı Yaşamla Mesajlaşma Uluslararası Toplantısı'nda bir araya gelen bilim insanları, Paris'teki bilim müzesi Cité des Sciences et de l'Industriem'de gerçekleştirilen etkinlikte bu iddiayı ortaya attılar.
DİĞER GALERİLER