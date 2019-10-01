Dünyanın en iyi füzesi takıldı... İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514) suya indi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514) gemisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen yerli ve milli 'Atmaca' füzesi ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi 'Advent' ilk kez kullanılıyor. İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi...
Geminin armasını tasarlarken bu özelliklerine göndermeler yapmaya çalıştığını anlatan Ömer Erkmen şunları söyledi:
"Mavi Vatana Adanmışlar" sloganı ile ülkemizi çevreleyen denizleri içine alan haritayı merkeze aldım. Gökyüzündeki bulutlar arasına ADVENT sisteminin logosunu, geminin Atmaca füze kabiliyeti ve ilk atışını yapma özelliğine gönderme olarak TCG KINALIADA'dan ateşlenişini grafik olarak derledim. Gece-gündüz her hava şartında görev yapabilme imkânı sağlayan elektronik sistemleri temsilen gökyüzünü gece olarak renklendirdim.
YILDIZ, 16 DEVLET
Gökyüzünde parlayan 16 adet yıldız tarihteki Türk devletlerini temsil ediyor. Roketin egzozundaki yıldız şeklindeki parlama Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi 16 köşelidir ve bayrak üzerinde yerini alacak şekilde konumlandırılmıştır. Geminin helikopter kabiliyetini temsilen bir Seahawk resmedilmiştir ve pruvasında geminin bıyık dalgaları ile yarışan 3 küçük yunus figürü sınıfının diğer 3 kardeş gemisine göndermedir.