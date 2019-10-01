Dünyanın en iyi füzesi takıldı... İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514) suya indi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514) gemisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen yerli ve milli 'Atmaca' füzesi ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi 'Advent' ilk kez kullanılıyor. İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi...

01.10.2019 09:42 - Son Güncelleme: 01.10.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





