Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması...
Ülkelerinin askeri güçlerini derleyen ve birçok etkene göre askeri güçleri değerlendiren Global Firepower, deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını belirledi. İşte dünyanın en güçlü donanmaları arasında yer alan Türkiye'nin sıralaması...
21.04.2019 22:22
- Son Güncelleme: 21.04.2019 22:28
Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı.
Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...
Slovenya
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 2
Mayın gemisi: 0
Surinam
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 3
Mayın gemisi: 0
Somali
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 11
Mayın gemisi: 0