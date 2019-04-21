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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Ülkelerinin askeri güçlerini derleyen ve birçok etkene göre askeri güçleri değerlendiren Global Firepower, deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını belirledi. İşte dünyanın en güçlü donanmaları arasında yer alan Türkiye'nin sıralaması...

21.04.2019 22:22 - Son Güncelleme: 21.04.2019 22:28
Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı.

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Somali

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

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