Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Ortadoğu’nun en güçlü orduları belli oldu! Listede Türkiye'de var
Dünya Türkiye'yi konuşuyor... 'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle Ortadoğu'daki en güçlü orduya sahip ülkeleri belirledi. Avrupa ve Asya'da yer alan Türkiye listede yer aldı. Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı. İşte Ortadoğu'nun en güçlü orduları...
02.06.2019 19:21
- Son Güncelleme: 02.06.2019 19:21
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