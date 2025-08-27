Çelik kubbe Türkiye'de aktif mi? ASELSAN’dan 27 Ağustos duyurusu! İşte çalışma şekli ve tanıtılan sistemler...
ASELSAN'ın "Büyük Gün 27 Ağustos" paylaşımıyla işaret ettiği kritik tören Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda Türkiye'nin çok katmanlı milli hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin ilk teslimatları yapıldı. SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli unsurları kapsayan sistemle birlikte 47 araç Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
