Çelik kubbe Türkiye'de aktif mi? ASELSAN’dan 27 Ağustos duyurusu! İşte çalışma şekli ve tanıtılan sistemler...

ASELSAN'ın "Büyük Gün 27 Ağustos" paylaşımıyla işaret ettiği kritik tören Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda Türkiye'nin çok katmanlı milli hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin ilk teslimatları yapıldı. SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli unsurları kapsayan sistemle birlikte 47 araç Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN, 50'nci kuruluş yılını tarihi bir törenle kutladı. "Çelik Kubbe" olarak adlandırılan çok katmanlı hava savunma sisteminin yeni teslimatlarının yapıldığı törende Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atılırken 14 yeni tesis de açıldı.

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Çelik Kubbe, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sisteminin bütünleşik yapısına verilen isimdir. Bu sistem, farklı irtifalarda görev yapan hava savunma unsurlarını tek bir mimari altında toplayarak ülkenin hava sahasını korumayı hedefler.

Sistemin temel amacı, füzeler, insansız hava araçları (İHA), uçaklar ve çeşitli hava tehditlerine karşı ülke genelinde tam kapsamlı bir savunma sağlamaktır. ASELSAN tarafından geliştirilen bu yapı, kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma füzelerinin yanında, radar ve elektronik harp sistemleriyle de desteklenmektedir.

ÇELİK KUBBE'NİN İŞLEVİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

  • Çok Katmanlı Koruma: Sistem, farklı irtifa ve menzillere göre görev yapan unsurları entegre ederek tüm hava sahasını kapsar.

  • Entegre Komuta Kontrol: Radar, elektro-optik algılayıcılar ve elektronik harp unsurlarıyla tehditler anında tespit edilir.

  • Aktif Hava Savunması: İHA'lardan balistik füzelere kadar farklı tehditleri algılar, sınıflandırır ve imha eder.

  • Tamamen Yerli: SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi milli sistemleri kapsar.

ÇELİK KUBBE'NİN BİLEŞENLERİ

  • İHTAR: Mini ve mikro İHA'lara karşı elektronik tedbir sistemi.

  • ŞAHİN: 40 mm mühimmatla İHA'ları fiziksel olarak etkisiz hale getiren sistem.

  • GÖKBERK: Radar ve elektro-optik tespitle çalışan, lazer silahı içeren sistem.

  • GÜRZ: Alçak irtifada otonom çalışan füze ve hava savunma sistemi.

  • KORKUT: 35 mm çift namlulu top ile alçak irtifa hava savunması.

  • HİSAR-A / HİSAR-O / SİPER: Sırasıyla kısa, orta ve uzun menzilli füze sistemleri.

ÇELİK KUBBE OLAN ÜLKELER

ASELSAN'ın geliştirdiği model dünyada nadir görülen bir mimariye sahip. Çok katmanlı milli hava savunma sistemine sahip ülkeler arasında:

ABD – Patriot, THAAD ve diğer entegre hava savunma sistemleri.

Rusya – S-300, S-400, S-500 sistemleri.

İsrail – Demir Kubbe (Iron Dome), David's Sling, Arrow sistemleri.

Çin – HQ-9 ve farklı hava savunma katmanları.

TürkiyeÇelik Kubbe ile kendi milli entegre hava savunma sistemi.

TÜRKİYE'DE ÇELİK KUBBE'NİN GÜNCEL DURUMU

27 Ağustos 2025'te düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ASELSAN:

  • 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik kart sistemlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.

  • Bu teslimat, Çelik Kubbe'nin aktif olarak devreye girdiğinin ilk adımı oldu.

  • Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atıldı ve 14 yeni tesis açıldı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un ifadesiyle, bu teslimatlar "sadece bir başlangıç" olup ilerleyen dönemde daha gelişmiş sistemlerle donatımların artacağı belirtildi.

Fotoğraflar: AA