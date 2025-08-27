Çelik kubbe Türkiye'de aktif mi? ASELSAN’dan 27 Ağustos duyurusu! İşte çalışma şekli ve tanıtılan sistemler...

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Çelik Kubbe, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sisteminin bütünleşik yapısına verilen isimdir. Bu sistem, farklı irtifalarda görev yapan hava savunma unsurlarını tek bir mimari altında toplayarak ülkenin hava sahasını korumayı hedefler.

Sistemin temel amacı, füzeler, insansız hava araçları (İHA), uçaklar ve çeşitli hava tehditlerine karşı ülke genelinde tam kapsamlı bir savunma sağlamaktır. ASELSAN tarafından geliştirilen bu yapı, kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma füzelerinin yanında, radar ve elektronik harp sistemleriyle de desteklenmektedir.