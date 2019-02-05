Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar
2019 Şubat ayı oldukça teknolojik bir ay olacak. Bu ay içerisinde birçok firma yeni model akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bu telefonlar hem performans hem de fiyat açısından sizleri memnun edecek. İşte o telefonlar ve birbirinden müthiş özellikler...
05.02.2019 09:53 - Son Güncelleme: 05.02.2019 10:12
Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus
Görselde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kilit ekranında 8 Mart tarihinin yer alması. Hatırlayacağınız üzere amiral gemisi telefonun 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacağısöyleniyordu. Basın görseli çıkış tarihini de onaylamış gibi duruyor. Cihazın fiyatı ise 10 bin TL'den başlayacak.
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