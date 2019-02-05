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Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar

2019 Şubat ayı oldukça teknolojik bir ay olacak. Bu ay içerisinde birçok firma yeni model akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bu telefonlar hem performans hem de fiyat açısından sizleri memnun edecek. İşte o telefonlar ve birbirinden müthiş özellikler...

05.02.2019 09:53 - Son Güncelleme: 05.02.2019 10:12
Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar

Teknoloji meraklıları müjde! Bu ay birçok firma yeni telefonlarını piyasaya sürecek. Eğer sizde telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyorsanız ya da teknoloji sizin için bir tutkuysa, işte bu ay ilk kez karşılaşacağınız ve fiyatına inanamayacağınız en yeni telefonlar...

Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar

Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 serisi ile ilgili her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Bugün ise, çift ön kameraya sahip olan Galaxy S10 Plus modeli canlı olarak görüntülendi. Bu gelişmeyle beraber, 20 Şubat'ta tanıtılacak olan Galaxy S10 Plus tasarımı da netlik kazanmış oldu.

Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar

Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus

Amiral gemisi telefonun yatay olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemine sahip olduğunu görülüyor. Ayrıca ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran geniş bir delik var. Bu da önceki sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor.

Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar

Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Plus modelinin, One UI ile çalıştığını görmekteyiz. Bunun haricinde ekranın hemen sağ üst köşesinde yer alan çift kamera kurulumu da daha önceki sızıntılarda olduğu gibi aynı şekilde bizleri karşılıyor.

Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar

Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus

Görselde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kilit ekranında 8 Mart tarihinin yer alması. Hatırlayacağınız üzere amiral gemisi telefonun 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacağısöyleniyordu. Basın görseli çıkış tarihini de onaylamış gibi duruyor. Cihazın fiyatı ise 10 bin TL'den başlayacak.

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