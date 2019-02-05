Bu telefonlar dünyayı sallayacak! İşte 2019 Şubat ayında piyasaya çıkacak telefonlar

Teknoloji meraklıları müjde! Bu ay birçok firma yeni telefonlarını piyasaya sürecek. Eğer sizde telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyorsanız ya da teknoloji sizin için bir tutkuysa, işte bu ay ilk kez karşılaşacağınız ve fiyatına inanamayacağınız en yeni telefonlar...