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Bu e-postaları sakın açmayın! Bilgileriniz ele geçirilebilir

Dolandırıcılık amacıyla son zamanlarda kişisel mail adreslerine birçok e-posta gönderildiği biliniyor. Bunlara karşı vatandaşın dikkatli olması gerektiğini belirten tüketici derneklerinin temsilcileri, söz konusu maillerde, göndericinin, hasta olduğu ve az ömrü kaldığı için mal varlığını bağışlamak istediği yönünde bilgilerin yer aldığını bildirdi. Peki, neler yapmalıyız?

04.07.2019 00:16 - Son Güncelleme: 04.07.2019 00:18
Bu e-postaları sakın açmayın! Bilgileriniz ele geçirilebilir

Tüketici derneklerinin temsilcileri son günlerde dolandırıcılık amacıyla kişisel mail adreslerine birçok e-posta gönderildiğini ve bunlara karşı vatandaşın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bu e-postaları sakın açmayın! Bilgileriniz ele geçirilebilir

Söz konusu maillerde, göndericinin, hasta olduğu ve az ömrü kaldığı için mal varlığını bağışlamak istediği yönünde bilgilerin yer aldığını bildirdi.

Bu e-postaları sakın açmayın! Bilgileriniz ele geçirilebilir

Son dönemde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttığını kaydeden tüketici dernekleri, tüketicileri bu konuda dikkatli olmaları, kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyardı.

Bu e-postaları sakın açmayın! Bilgileriniz ele geçirilebilir

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı konuya ilişkin açıklamada, son dönemde tüketicilerin kişisel mail hesaplarına yurt dışından gönderilen e-posta sayısının arttığını kaydederek, bu e-postaların özellikle istenmeyen kutusuna düştüğünü söyledi.

Bu e-postaları sakın açmayın! Bilgileriniz ele geçirilebilir

Küçük, "Mailde, gönderen kişinin çok hasta olduğu ve çok kısa ömrü kaldığı, ciddi bir mal varlığı bulunduğu, bu mal varlığının iyilik için insanlarla, miras yoluyla, paylaşılmak istediği yönünde ifadeler yer alıyor.

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