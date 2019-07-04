Bu e-postaları sakın açmayın! Bilgileriniz ele geçirilebilir
Dolandırıcılık amacıyla son zamanlarda kişisel mail adreslerine birçok e-posta gönderildiği biliniyor. Bunlara karşı vatandaşın dikkatli olması gerektiğini belirten tüketici derneklerinin temsilcileri, söz konusu maillerde, göndericinin, hasta olduğu ve az ömrü kaldığı için mal varlığını bağışlamak istediği yönünde bilgilerin yer aldığını bildirdi. Peki, neler yapmalıyız?
04.07.2019 00:16
- Son Güncelleme: 04.07.2019 00:18
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