Institute for Policy Studies tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, ABD'nin en ezgin 3 isminin servetlerinin toplamı en fakir 160 milyon ABD vatandaşının birikimlerinden fazla. Bu üç kişiden ikisi ise teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isimler.

ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett, Microısoft'un kurucusu Bill Gates ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos... Bu üçlünün ismini her yıl zenginler listesi açıklandığında duymaya alışkınız. Zira Gates, Bufet ve Bezos ilk üçü son yıllarda kimselere bırakmıyor.