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Bilim kurgu gerçek oldu: Yapay zeka sessiz kalp krizlerini yakalıyor

Kalbin her atışı yalnızca kan pompalamıyor aynı zamanda son derece zayıf bir manyetik iz de bırakıyor. Yıllardır laboratuvar ortamlarında incelenen bu sinyaller yapay zeka destekli yeni nesil sistemler sayesinde artık hastanelerde kullanılabilecek seviyeye yaklaşıyor. Araştırmacılar çevredeki yoğun elektromanyetik paraziti filtreleyerek kalbin ürettiği manyetik alanları daha net okumayı hedefliyor.

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Bilim kurgu gerçek oldu: Yapay zeka sessiz kalp krizini yakalıyor

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine konu olan uzaktan biyolojik sinyal tespiti bugün tıp dünyasının en dikkat çekici araştırma alanlarından biri haline geldi. Yapay zeka ve gelişmiş sensör teknolojileri insan kalbinin oluşturduğu son derece zayıf manyetik sinyalleri ayıklayarak kalp hastalıklarının daha hızlı ve daha hassas şekilde teşhis edilmesinin önünü açıyor.

Yapay zeka kalbin ürettiği zayıf manyetik sinyalleri ayıklayabiliyor

KALBİN GÖRÜNMEYEN MANYETİK DİLİ

Kalp her atışında elektriksel aktiviteye bağlı olarak küçük manyetik alanlar oluşturuyor. Manyetokardiyografi (MCG) adı verilen yöntem bu alanları ölçerek kalbin çalışma biçimi hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor.

Geleneksel EKG sistemleri elektriksel sinyalleri kaydederken MCG kalbin oluşturduğu manyetik izleri takip ederek bazı hastalıkların daha erken fark edilmesine yardımcı olabiliyor.

Kalp hastalıklarının erken teşhisinde yeni bir dönem başlıyor

YAPAY ZEKA GÜRÜLTÜYÜ AYIKLIYOR

Bu teknolojinin önündeki en büyük engel kalpten gelen sinyallerin çevredeki elektromanyetik gürültüye kıyasla son derece zayıf olması. Hastane ekipmanları, cep telefonları ve hatta Dünya'nın doğal manyetik alanı bile ölçümleri etkileyebiliyor. Yapay zekâ algoritmaları ise milyonlarca veri noktası üzerinde çalışarak gerçek kalp sinyallerini gürültüden ayırabiliyor ve okunabilir hale getiriyor.

Manyetik kalp taramaları hastanelerde yaygınlaşmaya hazırlanıyor

HASTANELERDE TEŞHİS SÜRELERİNİ KISALTABİLİR

Göğüs ağrısıyla acil servise başvuran hastalar, sağlık sistemlerinin en büyük yüklerinden biri olmaya devam ediyor. Bazı vakalarda EKG ve kan testleri normal görünse de altta yatan ciddi bir kalp problemi bulunabiliyor.

KRİTİK VAKALARIN ERKEN TESPİTİ

WIRED Middle East'te yer alan habere göre yeni nesil MCG sistemleri standart testlerin kaçırabileceği ince değişimleri ortaya çıkararak doktorlara ek bir değerlendirme aracı sunuyor. Yaklaşık 15 dakikada tamamlanabilen taramalar özellikle "gri bölge" olarak tanımlanan belirsiz vakalarda daha hızlı karar verilmesine yardımcı olabilir.

Sistem çevredeki elektriksel gürültüyü filtreleyerek çalışıyor

TAK VE ÇALIŞTIR DÖNEMİ

Geçmişte bu ölçümler yalnızca özel olarak korunan laboratuvarlarda yapılabiliyordu. Günümüzde geliştirilen sistemlerde ise hasta, göğsünün üzerine yerleştirilen bir tarayıcıyla kısa sürede incelenebiliyor. Bu sayede teknolojinin günlük klinik kullanıma entegrasyonu daha mümkün hale geliyor.

Araştırmacılar kalbin görünmeyen sinyallerini daha net okuyabiliyor

Uzmanlar, manyetik algılama teknolojilerinin yalnızca kalp hastalıklarıyla sınırlı kalmayacağını düşünüyor. Gelecekte benzer sistemlerin beyin aktivitelerini gerçek zamanlı izlemek, nörolojik hastalıkları değerlendirmek ve kronik rahatsızlıkların takibini yapmak için kullanılabileceği öngörülüyor.

Yeni teknoloji teşhis sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir

DİJİTAL İNSAN MODELİ

Sensörlerin hassasiyetinin artması ve yapay zekânın daha gelişmiş analizler yapabilmesiyle birlikte organların üç boyutlu manyetik haritalarının oluşturulması hedefleniyor. Uzmanlara göre uzun vadede insan vücudunun dijital bir kopyasının çıkarılması ve hastalıkların henüz belirti vermeden tespit edilmesi mümkün olabilir.

Doktorlar belirsiz vakalarda daha hızlı karar verebilir

BİLİM KURGU GERÇEĞE YAKLAŞIYOR

Bir dönem yalnızca filmlerde görülen temassız sağlık taramaları bugün laboratuvarlardan çıkarak gerçek dünyada test edilmeye başlandı.

Yapay zekâ destekli manyetik algılama sistemleri henüz gelişim aşamasında olsa da kalp hastalıklarının teşhisinden nörolojik araştırmalara kadar birçok alanda sağlık hizmetlerini dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Teknoloji geliştikçe insan vücudunu hızlı ve temassız şekilde analiz eden sistemler günlük hayatın bir parçası haline gelebilir.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan servis edilmiştir.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji