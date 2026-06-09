Bilim kurgu gerçek oldu: Yapay zeka sessiz kalp krizlerini yakalıyor

HASTANELERDE TEŞHİS SÜRELERİNİ KISALTABİLİR

Göğüs ağrısıyla acil servise başvuran hastalar, sağlık sistemlerinin en büyük yüklerinden biri olmaya devam ediyor. Bazı vakalarda EKG ve kan testleri normal görünse de altta yatan ciddi bir kalp problemi bulunabiliyor.

KRİTİK VAKALARIN ERKEN TESPİTİ

WIRED Middle East'te yer alan habere göre yeni nesil MCG sistemleri standart testlerin kaçırabileceği ince değişimleri ortaya çıkararak doktorlara ek bir değerlendirme aracı sunuyor. Yaklaşık 15 dakikada tamamlanabilen taramalar özellikle "gri bölge" olarak tanımlanan belirsiz vakalarda daha hızlı karar verilmesine yardımcı olabilir.