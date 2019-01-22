Bataryayı su gibi tüketiyor! Telefon şarjını en çabuk biteren uygulamalar

Onlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yanımızdan ayırmadığımız, günlük iletişimimizin olmazsa olmazı akıllı telefonların en çok dikkat ettiğimiz özelliklerinden biri kuşkusuz batarya ömrü. Ne kadar uzun giden batarya o kadar iyi telefon demek oluyor bazıları için. Ancak bu batarya ömrü için sizin de yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunların başında ise kullandığınız aplikasyonlar geliyor.

İşte telefonu açtığınızda kimisi 'arkadan arkadan' telefonunuzun pilini emen o uygulamalar...