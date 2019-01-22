Bataryayı su gibi tüketiyor! Telefon şarjını en çabuk biteren uygulamalar
Artık akıllı telefon kullanmayanların sayısı oldukça az. Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların en çok aranan özelliklerinden biri ise batarya ömrü. Power bank, şarjı biten telefonlar için iyi bir çözüm ama bunun dışında telefonunuzda dikkat edeceğiniz bazı hususlar, batarya ömrünü uzatabilir. Bunlardan biri de kullandığınız uygulamalar. Telefonunuzun bataryası çabuk mu bitiyor? Pilinizin 'katili' uygulamalar neler? İşte telefonların şarjını çabuk bitiren uygulamalar.
Onlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yanımızdan ayırmadığımız, günlük iletişimimizin olmazsa olmazı akıllı telefonların en çok dikkat ettiğimiz özelliklerinden biri kuşkusuz batarya ömrü. Ne kadar uzun giden batarya o kadar iyi telefon demek oluyor bazıları için. Ancak bu batarya ömrü için sizin de yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunların başında ise kullandığınız aplikasyonlar geliyor.
İşte telefonu açtığınızda kimisi 'arkadan arkadan' telefonunuzun pilini emen o uygulamalar...