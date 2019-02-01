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ASELSAN tarafından geliştirildi! "Bitirici, yok edici!"

ASELSAN tarafından geliştirilen ve BMC'nin Vuran aracına entegre edilen 120 milimetre havan silah sistemi kullanıcı birliğe ulaştı. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen ve Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti. İşte başta Alkar olmak üzere, Türkiye'nin yerli silahları...

01.02.2019 13:24 - Son Güncelleme: 01.02.2019 13:34
ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Türkiye'nin ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar, BMC'nin çok amaçlı zırhlı aracı Vuran'a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ASELSAN, modern piyadenin vazgeçilmez unsurlarından olan otomatik havan konusunda yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

"Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, ASELSANtarafından tamamen özgün olarak geliştirildi. İlk kez 2017'deki 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda sergilenen Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Daha sonra BMC'nin Vuran aracına entegre edilen Alkar, görev yerine, geliştirip üreten ekip tarafından uğurlandı. Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, yapılan son atışlı testlerde başarısını ortaya koydu. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Atışlı eğitimlerde izleme heyetinin beğenisini kazanan Alkar, 120 milimetre havan silah sistemi, son kontrollerin tamamlanmasıyla kullanıcı birliğine ulaştı.

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