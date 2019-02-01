ASELSAN tarafından geliştirildi! "Bitirici, yok edici!"

ASELSAN tarafından geliştirilen ve BMC'nin Vuran aracına entegre edilen 120 milimetre havan silah sistemi kullanıcı birliğe ulaştı. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen ve Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti. İşte başta Alkar olmak üzere, Türkiye'nin yerli silahları...

01.02.2019 13:24 - Son Güncelleme: 01.02.2019 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





