PODCAST CANLI YAYIN

Apple’ın yeni amiral gemisinde beklenmedik sorun: Kullanıcılar isyan etti

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro daha satışa çıktıktan sadece dört gün sonra büyük bir krizle gündeme oturdu.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Kullanıcıların sosyal medyada "#Scratchgate" etiketiyle paylaştıkları mesajlar, cihazların dış yüzeylerinin kolayca çizilmesi nedeniyle kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Takvim Logo

ALÜMİNYUM TERCİHİ TEPKİLERİN ODAĞINDA

Önceki nesil iPhone Pro modellerinde kullanılan titanyum yerine, iPhone 17 Pro'da alüminyum gövde tercih edilmesi tartışmaların merkezinde yer aldı. Kullanıcılar, bu değişikliğin cihazı çiziklere karşı dayanıksız hale getirdiğini iddia ediyor.

Takvim Logo

Özellikle Cosmic Orange ve Deep Blue gibi koyu renkli modellerde oluşan çizikler, altındaki gümüş renkli alüminyumun ortaya çıkmasıyla daha belirgin hale geliyor.

Takvim Logo

Hong Kong'dan bir kullanıcı, "Daha telefonu yeni aldım, kenarında beyaz bir çizik oluştu. Bu bir premium üründen beklediğim şey değil" diyerek şikayetini dile getirdi. Kanada ve İngiltere'deki kullanıcılar da mağazalarda sergilenen cihazların çiziklerle dolu olduğunu belirtti.

TESTLER ENDİŞELERİ DOĞRULADI

YouTube'un ünlü teknoloji içerik üreticisi JerryRigEverything, iPhone 17 Pro üzerinde yaptığı dayanıklılık testinde özellikle kamera kısmının madeni para ve anahtar gibi günlük eşyalara karşı dayanıksız olduğunu ortaya koydu. Test sırasında cihazın arka yüzeyinde ve kenarlarında belirgin çizikler oluştu. JerryRigEverything, "Bu telefon çizilecek, bundan kaçış yok" diyerek kullanıcıları koruyucu kılıf kullanmaya çağırdı. iFixit tarafından yapılan söküm analizinde ise, kamera çıkıntısındaki keskin köşelerin anodize kaplamanın kolayca aşınmasına yol açtığı vurgulandı. Bu da cihazın yapısal olarak çiziklere karşı savunmasız olduğunu gösteriyor.

Takvim Logo

APPLE'IN AÇIKLAMASI

Apple cephesinden ise farklı bir açıklama geldi. Şirket, mağazalarda görülen izlerin çoğunun çizik değil, "malzeme transferi" olduğunu öne sürdü. Apple'a göre, metal MagSafe standlarının yüzeyinden telefona sürtünme yoluyla parçacıklar geçiyor ve bu durum çizik gibi görünüyor. Firma, bu izlerin uygun temizleyicilerle silinebileceğini, mağaza cihazlarında ise silikon halkalar kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Ancak bu savunma, kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından ikna edici bulunmadı. Eleştirmenler, Apple'ın yalnızca teşhir cihazlarını gerekçe gösterdiğini, gerçek kullanıcı deneyiminde oluşan çiziklere yanıt vermediğini savundu.

FOTOĞRAFLAR: X