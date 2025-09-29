Apple’ın yeni amiral gemisinde beklenmedik sorun: Kullanıcılar isyan etti

Hong Kong'dan bir kullanıcı, "Daha telefonu yeni aldım, kenarında beyaz bir çizik oluştu. Bu bir premium üründen beklediğim şey değil" diyerek şikayetini dile getirdi. Kanada ve İngiltere'deki kullanıcılar da mağazalarda sergilenen cihazların çiziklerle dolu olduğunu belirtti.

TESTLER ENDİŞELERİ DOĞRULADI

YouTube'un ünlü teknoloji içerik üreticisi JerryRigEverything, iPhone 17 Pro üzerinde yaptığı dayanıklılık testinde özellikle kamera kısmının madeni para ve anahtar gibi günlük eşyalara karşı dayanıksız olduğunu ortaya koydu. Test sırasında cihazın arka yüzeyinde ve kenarlarında belirgin çizikler oluştu. JerryRigEverything, "Bu telefon çizilecek, bundan kaçış yok" diyerek kullanıcıları koruyucu kılıf kullanmaya çağırdı. iFixit tarafından yapılan söküm analizinde ise, kamera çıkıntısındaki keskin köşelerin anodize kaplamanın kolayca aşınmasına yol açtığı vurgulandı. Bu da cihazın yapısal olarak çiziklere karşı savunmasız olduğunu gösteriyor.