Apple'da işler tersine döndü! Apple'a şikayetler artıyor

Amerikalı teknoloji devi Apple'da işler tersine döndü. Amerikalı teknoloji devi Apple'ın borsadaki çöküşü sürerken, kullanıcılardan yükselen şikayetler de giderek artıyor. Apple'ın çıkardığı yeni telefonlara rağbet giderek düşüyor. Apple'ın kullanıcıların tepkisini çeken adımların başında yaptığı güncellemelerle eski telefonları yavaşlatması geliyor. İşte Apple'ın çöküşünün izleri...

4 Ocak 2019 Cuma, 18:36:03 Güncelleme: 18:45:13
Apple'da işler tersine döndü! Apple'a şikayetler artıyor

Dünya piyasalarında son günlerin bir numaralı gündemi, Amerikalı teknoloji devi Apple'ın borsadaki çöküşü.

Apple'da işler tersine döndü! Apple'a şikayetler artıyor

Akıllı telefon başta olmak üzere elektronik ürün ve yazılımlarda dünya liderlerinden Apple firmasının piyasa değerindeki düşüş, küresel piyasaları son dönemde sarsan etkilerin başında geliyor.

Apple'da işler tersine döndü! Apple'a şikayetler artıyor

Borsada çöküşe geçen ve dünyada itibarını kaybeden Apple kendi kendini bitirdi. Apple'ın çıkardığı yeni telefonlara rağbet olmazken yaptığı güncellemelerle de eski telefonlarını yavaşlatıyor.

Apple'da işler tersine döndü! Apple'a şikayetler artıyor

APPLE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18'lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

Apple'da işler tersine döndü! Apple'a şikayetler artıyor

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasıdna yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.

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