Apple'da işler tersine döndü! Apple'a şikayetler artıyor
Amerikalı teknoloji devi Apple'da işler tersine döndü. Amerikalı teknoloji devi Apple'ın borsadaki çöküşü sürerken, kullanıcılardan yükselen şikayetler de giderek artıyor. Apple'ın çıkardığı yeni telefonlara rağbet giderek düşüyor. Apple'ın kullanıcıların tepkisini çeken adımların başında yaptığı güncellemelerle eski telefonları yavaşlatması geliyor. İşte Apple'ın çöküşünün izleri...
4 Ocak 2019 Cuma, 18:36:03 Güncelleme: 18:45:13
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