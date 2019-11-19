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Apple yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu! İşte AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı

Teknoloji devi Apple, AirPods Pro adındaki yeni nesil kablosuz kulaklığını resmen duyurdu. Apple kullanıcıları için beklenen haber geldi ve AirPods Pro, Türkiye'de de satışa sunuldu. Peki Apple AirPods Pro'nun özellikleri ne ve Türkiye'de kaç liradan satılacak? İşte teknoloji meraklısı milyonların beklediği Apple AirPods Pro hakkında detaylar.

19.11.2019 10:23 - Son Güncelleme: 19.11.2019 10:32
Apple yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu! İşte AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı

Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serisi telefonlarının ardından bu kez büyük bir sürpriz yaptı ve AirPods Pro adında yepyeni bir ürün tanıttı. Cihaz Türkiye'de de satışa çıktı!

Apple yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu! İşte AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı

Son olarak AirPods 2 ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple'ın AirPods Pro isimli bu yeni ürünün diğerlerinde bulunmayan çok önemli bir özelliği var.

Apple yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu! İşte AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı

AirPods Pro takısından da anlaşılabileceği üzere standart AirPods'tan farklı olarak yeni özelliklere sahip olan AirPods Pro'nun en önemli özelliği ise "Aktif Gürültü Engelleme" teknolojisi.

Apple yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu! İşte AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı

Bu teknoloji sayesinde artık sesinizi karşı tarafa çok daha net bir şekilde iletebileceksiniz. Yani gürültülü bir ortamda (örneğin yolda) telefonda konuşurken etrafınızda gürültü olsa dahi sesinizi akıcı bir şekilde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz.

Apple yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu! İşte AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı

Kulaklıkların dikkat çeken bir başka özelliği ise tasarım tarafında... Kulağa daha iyi oturan AirPods Pro'nun kulağınızdan düşme olasılığı artık daha düşük ve kulağa daha iyi oturduğundan sesi daha iyi alıyorsunuz.

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