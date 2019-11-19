Apple yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu! İşte AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı
Teknoloji devi Apple, AirPods Pro adındaki yeni nesil kablosuz kulaklığını resmen duyurdu. Apple kullanıcıları için beklenen haber geldi ve AirPods Pro, Türkiye'de de satışa sunuldu. Peki Apple AirPods Pro'nun özellikleri ne ve Türkiye'de kaç liradan satılacak? İşte teknoloji meraklısı milyonların beklediği Apple AirPods Pro hakkında detaylar.
19.11.2019 10:23
- Son Güncelleme: 19.11.2019 10:32
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