Haberler Galeri Teknoloji Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu bugün Türkiye'de ön satışa sundu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları ne kadar? iPhone 12 Pro Apple'a ne kadara mal oluyor?

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu bugün Türkiye'de ön satışa sundu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları ne kadar? iPhone 12 Pro Apple'a ne kadara mal oluyor?

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye'de ön siparişe çıktı. Apple'ın 5G destekli Apple A14 Bionic işlemcili yeni nesil akıllı telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, bugünden itibaren ülkemizdeki tüketiciler tarafından satın alınabiliyor. Diğer iki modelin ise daha ileri bir tarihte ön siparişe açılması bekleniyor. Peki Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? iPhone 12 Pro Apple'a ne kadara mal oluyor? İşte detaylar...

27.11.2020 11:52 - Son Güncelleme: 27.11.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





