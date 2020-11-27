Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu bugün Türkiye'de ön satışa sundu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları ne kadar? iPhone 12 Pro Apple'a ne kadara mal oluyor?
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye'de ön siparişe çıktı. Apple'ın 5G destekli Apple A14 Bionic işlemcili yeni nesil akıllı telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, bugünden itibaren ülkemizdeki tüketiciler tarafından satın alınabiliyor. Diğer iki modelin ise daha ileri bir tarihte ön siparişe açılması bekleniyor. Peki Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? iPhone 12 Pro Apple'a ne kadara mal oluyor? İşte detaylar...
PARÇALAR DA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ 5G YONGASI
Japon ekip Formalhaut Techno Solutions'ın yayınladığı rapora göre iPhone 12 Pro'nun bileşenleri telefonun toplam değerinin geçen yılki iPhone'lara göre yüzde 9,1'lik bir artışla yüzde 27'sine karşılık geliyor. Parça fiyatındaki bu artışın en büyük nedeninin ise 5G yongası olduğu tahmin edilirken rapora göre tek bir iPhone 12 Pro'nun bileşenleri 406 dolara (3220 TL) mal oluyor.
İŞTE İPHONE SERİSİNİN EN PAHALI BİLEŞENLERİ
iPhone 12 serisinin en pahalı bileşenleri arasında 70 dolar ile Samsung yapımı OLED ekranı ve 90 dolarlık fiyatıyla Qualcomm x55 5G'nin yer aldığı düşünülüyor. A14 işlemcisinin 40 dolara ve RAM'in 12,9 dolara mal olduğu söyleniyor.
Yeni modellerin parçalarının yüzde 26,8'i Güney Kore'den yüzde 21,9'u ABD'den ve yüzde 13,6'sı ise Japonya'dan tedarik ediliyor. Geri kalanlar ise Çin'den ve diğer Avrupa ülkelerinden tedarik ediliyor.