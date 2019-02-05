Amerika silah gücüne 'siyah eşek arısını ekledi' (Yeni nesil savaş makineleri)
Dünyada silah sanayisine ve silahlanmaya en çok önem veren ülkelerden biri olan ABD, silah teknolojisinde sınır tanımıyor. Amerika Birleşik Devletler, askeri kullanım için geliştirilen yeni tüfeğini test etmeye başladı. Bu yeni tüfeğin biçimi ise biraz ilginç...
05.02.2019 12:45
- Son Güncelleme: 05.02.2019 13:11
ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.
32 gram ağırlığındaki 'Black hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Bu modeli orduya kazandırmak için 39 milyon dolar harcayacak olan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.
ABD'NİN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Ancak bu silah ABD'nin ordusunu modernize etmek için geliştirdiği yada geliştirmeye devam ettiği projelerden sadece bir tanesi. İşte ABD'nin yeni nesil savaş makineleri...
ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.