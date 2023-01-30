6.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! IMEI kayıt ücretine 1 yeni telefon alın! 12 ay taksit uygulaması başladı! Samsung, Xiaomi, VIVO...

VIVO Y53S

• Ekran: 6,58 inç, 1080 x 2408 piksel, 60 Hz

• İşlemci: MediaTek Helio G80

• RAM: 8 GB

• Depolama: 128 GB

• Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü

• Ön Kamera: 16 megapiksel

• Batarya: 5000 mAh

• İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)

• Fiyatı: Farklı e-ticaret sitelerinde ve mağazalarda farklı satıcılar tarafından satılmakta ve en düşük fiyat 7 bin 999 TL