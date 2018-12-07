Khabib Nurmagomedov'un kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki!

Geçtiğimiz günlerde güçlü rakibi McGregor'u yenerek UFC şampiyonu olan dövüşçü Khabib Nurmagomedov, bir panelde kadın hayranı tarafından sorulan soruya verdiği yanıtla olay yarattı

7 Aralık 2018 Cuma, 14:47:46 Güncelleme: 14:48:26
Khabib Nurmagomedovun kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki!

Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor'u ezici bir üstünlükle yenerek adını dünyaya duyuran Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, Suudi Arabistan'da bir panelde konuk olarak yer aldı.

Khabib Nurmagomedovun kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki!

Kadın seyircilerden birinin, kadınların dövüş endüstrisinde nasıl yer alabileceği sorusuna aldığı yanıt ise salonda gülüşmelere sebep olsa da, medyada aynı etkiyi uyandırmadı.

Khabib Nurmagomedovun kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki!

Khabib Nurmagomedov bu soruya, "Kadınlar için çok güzel bir tavsiyem var. Evinizde sıkı bir dövüşçü olun, kocanızın işini bitirin" diye cevap verdi.

Khabib Nurmagomedovun kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki!

Hürriyet'in haberine göre; Khabib Nurmagomedov'un bu sözleri Avrupa basınında da önemli yer buldu. Dağıstanlı sporcunun bu cevabı bazı yerlerde cinsiyetçilik olarak yorumlandı.

Khabib Nurmagomedovun kadın hayranına öyle bir cevap verdi ki!

Kadınların dövüşmesinin kendisine ters geldiğini dile getiren sporcu, "Kadınların dövüşünü izlemeye dayanamıyorum. Benim için zor bir şey. Gerçekten bir kadın dövüşü izlemedim" diye konuştu.

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