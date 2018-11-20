Erman Toroğlundan ses getirecek açıklamalar

Bizim seyircimiz var, size isyan eder. Benim seyircim var, bağırdı mı sizi çok korkutur.

Eskisi yenisi bir Benim seyircim var, yarın seçimlerde sana oy vermez gibi tehditlerle işi götürenlerin maskeleri yavaş yavaş düşüyor görüyorsunuz.

Bazı defoları yazan gazetecileri şerefsizlikle, haysiyetsizlikle suçlayanlar onları mahkemeye vereceğiz diyenler, evraklar ortaya çıktıkça yaptıklarını anlatmaya başladılar. Gizli kalanlar yok mu? Var. Onlar da çıkacak. İşin enterasan tarafı şu. Bu büyüklerde de var küçüklerde de.

Gelecek olan başkan ve yönetimin tek cümlesi şu: Eğer yönetime gelirsem geçmiş dönem ve dönemler hakkında hesap soracağım.