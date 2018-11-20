Erman Toroğlundan ses getirecek açıklamalar

Erman Toroğlu'ndan ses getirecek açıklamalar
Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, Fikret Orman'dan Mircea Lucescu'ya kadar futbol gündemini belirleyecek açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...
Dört Büyükler sahada da kasada da kötü durumda. Başakşehir onlara göre her bakımdan daha oturaklı. Süper Lig'den bu sezon yeni bir şampiyon çıkar mı?
Yıllardır hem bilinçli hem de bilinçsiz kötü idare edilen dört büyükler yolun sonuna geldiler.
Transferlerde gene yıllardır yaşanan rezillikler, küçük takımlara 200-300 bin euro'ya teklif edilen futbolcuları 4-5-6 milyon euro'ya alan büyükler sonunda bittiler.
Eğer TFF ve kurulları adaleti doğru dağıtsınlar en az 7-8 yıl Dört Büyüklerin dışında şampiyon çıkar ligimizde.
VAR'ın hayata geçmesi kesinlikle küçük takımlar için avantaj oldu.
Bizim seyircimiz var, size isyan eder. Benim seyircim var, bağırdı mı sizi çok korkutur.
Eskisi yenisi bir Benim seyircim var, yarın seçimlerde sana oy vermez gibi tehditlerle işi götürenlerin maskeleri yavaş yavaş düşüyor görüyorsunuz.
Bazı defoları yazan gazetecileri şerefsizlikle, haysiyetsizlikle suçlayanlar onları mahkemeye vereceğiz diyenler, evraklar ortaya çıktıkça yaptıklarını anlatmaya başladılar. Gizli kalanlar yok mu? Var. Onlar da çıkacak. İşin enterasan tarafı şu. Bu büyüklerde de var küçüklerde de.
Gelecek olan başkan ve yönetimin tek cümlesi şu: Eğer yönetime gelirsem geçmiş dönem ve dönemler hakkında hesap soracağım.
Aynı haltı yiyorlar Ama geldiklerinden sonra görüyoruz ki bırakın hesap sormayı aynı haltı onlar yemeye başlıyorlar.
Enteresandır zeytinyağı gibi de üste çıkmaya çalışıyorlar.
Bu kulüpleri yıllarca borca sokanlar sıkıştıklarında yandım Maliye Bakanım, yandım Başbakanım diye onların kapılarına gidip yalvarıyorlar.
Ondan sonra da utanmadan diyorlar ki: Siyaset bize karışıyor.
Adam ol da siyaset sana karışma cesaretinde bulunamasın.
Mali olarak futbolcuların parasını ödemeyenler ve ödeyemeyenler, futbolcuların sonunda kuklası oluyorlar.
Futbolcular onları şamar oğlanı gibi kullanmaya başlıyorlar.
AT TERLİ YEMEZLER
Milli Takım, Mircea Lucescu ile C Ligi'ne düştü. "Yeni takım oluşturuyorum" diyen Luce'ye daha fazla zaman verilmeli mi? Yoksa yeni bir hoca ile yeni bir yol mu çizilmeli?
Yahu kardeşim bu Lucescu ve bazıları kamuoyunu aldatıyorlar.
Nasıl biliyor musunuz?
Milli Takımı gençleştiriyormuşunuz beyler. Milli Takım gençleşir diye bir olay yok. A Milli Takım o ülkenin en formda ve en kaliteli futbolcularından oluşur. Yaşı 35'tir.
Kendine bakıyordur.
İyi oynuyordur. Milli Takım'a alırsın, oynar.
Milleti neden aldatıyorsunuz. Milleti keriz zannediyorsunuz.
At terli.
Herkes öğrendi Artık yemezler.
İnsanlar bu işleri öğrenmeye başlıyorlar.
Televizyonlarda ve gazetelerde çok yalaka vardı ama yavaş yavaş o gruplar da kaybolmaya başladı.
Yazdıyorlardı, konuşturuyorlardı ama artık saklayamıyorlar..
AZİZ 2 GELDİ!
Sen taraftarın 30 TL'lik pankartlarına "Parayı nereden buluyorsunuz da yapıyorsunuz" dersen onlar da sana "Fikret paralar nerede" der...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kongrede "2019'da adayım yüreği yeten gelsin.
Tribünde çocukları kullanmayın" dedi.
Bir kısım ona destek verirken bir kısım da tarzını sert buluyor.
Ne düşünüyorsunuz?
Aziz Yıldırım 1 gitti, Aziz Yıldırım 2 geldi.
Hiç farkı yok. Ama görüntüde ömrü kısa sürecek.
Cebindeki 3 kuruş parayı maça girmek için harcayan seyirciyi hakir görürsen 30 TL'ye 40 TL'ye yapılan pankartlar için "Bu paraları nereden buluyorsunuz" dersen onlar da sana "Fikret paralar nerede" derler..