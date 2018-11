Erman Toroğlundan ses getirecek açıklamalar

AT TERLİ YEMEZLER



Milli Takım, Mircea Lucescu ile C Ligi'ne düştü. "Yeni takım oluşturuyorum" diyen Luce'ye daha fazla zaman verilmeli mi? Yoksa yeni bir hoca ile yeni bir yol mu çizilmeli?

Yahu kardeşim bu Lucescu ve bazıları kamuoyunu aldatıyorlar.

Nasıl biliyor musunuz?

Milli Takımı gençleştiriyormuşunuz beyler. Milli Takım gençleşir diye bir olay yok. A Milli Takım o ülkenin en formda ve en kaliteli futbolcularından oluşur. Yaşı 35'tir.

Kendine bakıyordur.

İyi oynuyordur. Milli Takım'a alırsın, oynar.

Milleti neden aldatıyorsunuz. Milleti keriz zannediyorsunuz.

At terli.

Herkes öğrendi Artık yemezler.

İnsanlar bu işleri öğrenmeye başlıyorlar.

Televizyonlarda ve gazetelerde çok yalaka vardı ama yavaş yavaş o gruplar da kaybolmaya başladı.

Yazdıyorlardı, konuşturuyorlardı ama artık saklayamıyorlar..