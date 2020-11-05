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Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Demet Evgar kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biri. Ünlü oyuncu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmeyi başardı. 40 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Evlilik yolunda olduğu iddia edilen Demet Evgar'ın sevgilisi bakın kim. İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin eşleri ver sevgilileri.

05.11.2020 13:44 - Son Güncelleme: 05.11.2020 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





