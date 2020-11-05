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Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Demet Evgar kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biri. Ünlü oyuncu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmeyi başardı. 40 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Evlilik yolunda olduğu iddia edilen Demet Evgar'ın sevgilisi bakın kim. İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin eşleri ver sevgilileri.

05.11.2020 13:44 - Son Güncelleme: 05.11.2020 13:46
Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Başarılı oyuncu Demet Evgar'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Demet Evgar evli mi sorusunu araştırıyor. Bir süredir bir ilişkisi olan Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu iddia edilmişti. İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilier.

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Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

DANILO ZANNA VE EĞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK ZANNA

Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...
Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Danilo Zanna ile 2012 yılında hayatını birleştiren Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun'da doğdu. Tuğçe Demirbilek'in aslen Giresunlu olduğunu söylemek mümkündür. Tuğçe Demirbilek burcu ise balıktır.

Demet Evgar'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi bakın kim! İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2013 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

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