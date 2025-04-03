CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşma, ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişime açık olacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ