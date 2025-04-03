CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Beşiktaş, 4 Nisan 2025 Perşembe günü Göztepe'yi sahasında konuk ediyor. Futbolseverlerin ilgiyle beklediği karşılaşma, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı saat kaçta başlıyor? İşte maç hakkında bilgiler!
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 3 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok – Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu – Rashica, Chamberlain, Joao Mario – Muçi, Rafa Silva – Fernandes
Göztepe: Lis – Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele – Ogün Bayrak, David Tijanic, Doğan Erdoğan – Nazım Sangare, Juan, Romulo
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
Karşılaşma, ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişime açık olacak.
ATV CANLI YAYIN İZLE
Türksat 4A Uydusu,
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(Kaynak: AA)