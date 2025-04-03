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CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı ATV ekranlarında devam ediyor. Beşiktaş, yarı finale çıkmak için sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Geçen sezon kupayı kazanan Siyah-Beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, yarı finale yükselecek. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı saat kaçta ve şifresiz nasıl izlenir? İşte canlı yayın bilgileri!

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:44
CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Beşiktaş, 4 Nisan 2025 Perşembe günü Göztepe'yi sahasında konuk ediyor. Futbolseverlerin ilgiyle beklediği karşılaşma, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı saat kaçta başlıyor? İşte maç hakkında bilgiler!

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 3 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok – Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu – Rashica, Chamberlain, Joao Mario – Muçi, Rafa Silva – Fernandes

Göztepe: Lis – Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele – Ogün Bayrak, David Tijanic, Doğan Erdoğan – Nazım Sangare, Juan, Romulo

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşma, ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişime açık olacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

ATV CANLI YAYIN İZLE

Türksat 4A Uydusu,

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

Polarizasyon: H ( Yatay )

FEC : 5/6

(Kaynak: AA)