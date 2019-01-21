Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Beşiktaş'ta forma giyen ve tarzı ile çok konuşulan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma yine gündemde. Kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım çok konuşuldu Ricardo Quaresma'nın. Oldukça cesur fotoğraflarını paylaşan Quaresma binlerce beğeni ve yorum aldı.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 11:04:15 Güncelleme: 11:25:11
Gösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Son olarak Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, "Her şeyden önce ailem" notuyla ev halinden fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü isimlerin gündelik hayattan yansıyan ev halleri...
DİĞER GALERİLER