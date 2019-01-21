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Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Beşiktaş'ta forma giyen ve tarzı ile çok konuşulan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma yine gündemde. Kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım çok konuşuldu Ricardo Quaresma'nın. Oldukça cesur fotoğraflarını paylaşan Quaresma binlerce beğeni ve yorum aldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 11:04:15 Güncelleme: 11:25:11
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Gösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Son olarak Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, "Her şeyden önce ailem" notuyla ev halinden fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü isimlerin gündelik hayattan yansıyan ev halleri...

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

RICARDO QUARESMA

Ailevi sebeplerle Porto'ya döneceği konuşulan Ricardo Quaresma, "Pazar keyfi" notlarıyla ev halinden paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

35 yaşındaki oyuncunun bir diğer paylaşımına "Her şeyden önce ailem" yazması yeniden Portekiz'e gideceği iddialarına gönderme olarak yorumlandı.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Quaresma diş fırçalarken paylaştığı karesinde ise vücudundaki tüm dövmeleri gözler önüne serdi. Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya gelen ünlü futbolcunun Porto takımının amblemindeki simge olan ejderha dövmesi dikkat çekti.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Eski futbolcu David Beckham, kızı Harper'ın mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Küçük şefime pastırmalı sanrviç için teşekür ederim" (Easy like Sunday morning. My little chef thank you for my bacon sandwic) notu düştü.

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