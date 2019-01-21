Beşiktaşlı Ricardo Quaresma öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Beşiktaş'ta forma giyen ve tarzı ile çok konuşulan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma yine gündemde. Kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım çok konuşuldu Ricardo Quaresma'nın. Oldukça cesur fotoğraflarını paylaşan Quaresma binlerce beğeni ve yorum aldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 11:04:15 Güncelleme: 11:25:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





