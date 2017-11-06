Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Yeni AKM Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, yeni AKM binasının 2019 yılının ilk çeyreğinde bitirileceğini söyledi. Erdoğan, "AKM'nin önünden araç trafiğini görmeyeceksiniz. Yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı'nı göreceksiniz. 2500 kişi içeride programları izleyecek ama bunun dışında da, dışarıda dev ekrandan halkımız meydanda çimlerin üzerinde, banklar üzerinden veya ayakta orayı izleme imkanı bulacak" diye konuştu.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Yeni AKM Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AKM binasının detaylarını açıkladı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: