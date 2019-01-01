Yavru Vatan’a yıldız yağdı

Yılbaşında Kıbrıs'ta yıldızlar geçidi vardı. İşte o görüntüler...

1 Ocak 2019 Salı, 23:14:49 Güncelleme: 07:58:44
Yavru Vatan’a yıldız yağdı

Ebru Gündeş, bu yılbaşında da kural bozmadı. Yeni yılı Kıbrıs'ta konser vererek karşılayan ünlü sanatçı, Cratos Premium Otel'deki konuklarına müzik ziyafeti çekti.

Yavru Vatan’a yıldız yağdı

Yılbaşı gecesinde Zuhair Murad imzalı ve gümüş rengi iddialı bir elbise giyen ünlü sanatçı, konuklarını mest etti. Gündeş, "2019 önce sağlık ve huzur getirsin, gerisi zaten gelir!" dedi.

Yavru Vatan’a yıldız yağdı

Bir çocuk annesi olan 44 yaşındaki sanatçının, kilolu halleri ve şiş göbeği İran asıllı Reza Zarrab'dan yeniden hamile olduğu iddiasını da beraberinde getirdi.

Yavru Vatan’a yıldız yağdı

HEM GÖZE HEM KULAĞA

Yılbaşını Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'deki konseriyle karşılayan Funda Arar, Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle büyüledi.

Arar, 2019 için de dileğini şöyle açıkladı: "Taciz ve şiddet haberlerinden uzak, çocukların yüzünün güleceği bir sene olsun."

Yavru Vatan’a yıldız yağdı

PEMBELİ SEKİ
Kıbrıs Arkın Palm Beach Hotel'de sahne alan Deniz Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı pembe renkli kıyafetiyle çok şıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ahmet Kural'a halk tokadı!
Ahmet Kural'a halk tokadı!