Yavru Vatan’a yıldız yağdı

HEM GÖZE HEM KULAĞA



Yılbaşını Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'deki konseriyle karşılayan Funda Arar, Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle büyüledi.



Arar, 2019 için de dileğini şöyle açıkladı: "Taciz ve şiddet haberlerinden uzak, çocukların yüzünün güleceği bir sene olsun."