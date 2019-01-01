Yavru Vatan’a yıldız yağdı

Yılbaşında Kıbrıs'ta yıldızlar geçidi vardı. İşte o görüntüler... Ebru Gündeş, bu yılbaşında da kural bozmadı. Yeni yılı Kıbrıs'ta konser vererek karşılayan ünlü sanatçı, Cratos Premium Otel'deki konuklarına müzik ziyafeti çekti. Yılbaşı gecesinde Zuhair Murad imzalı ve gümüş rengi iddialı bir elbise giyen ünlü sanatçı, konuklarını mest etti. Gündeş, '2019 önce sağlık ve huzur getirsin, gerisi zaten gelir!' dedi. Bir çocuk annesi olan 44 yaşındaki sanatçının, kilolu halleri ve şiş göbeği İran asıllı Reza Zarrab'dan yeniden hamile olduğu iddiasını da beraberinde getirdi. HEM GÖZE HEM KULAĞA PEMBELİ SEKİ Rocks Hotel'de sahne alan Fatih Ürek, kırmızı bir takım tercih etti. Kaya Artemis Resort & Casino'da sahne alan Emel Sayın, Selçuk Tekay ile müzik ziyafeti sundu.