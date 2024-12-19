Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Perşembe akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Holding dizisinde Osman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar, başarılı oyunculuk kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Özyağcılar'ın 52 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.
Özyağcılar'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Eşi ve iki evladıyla verdiği aile pozunu yayınlayan Özyağcılar, paylaşımına şu notu düştü: "Sevdik, sevildik hayatta sevmeyi hiç eksik etmedik.
İki çocuk yetiştirdik ikisi de yüreğimizin elmas pareleri, dişimizle tırnağımızla hep çalıştık. Kah yürüdük kah koştuk.
Yorulmadık ama hiç yorulmadık. Çünkü SEN vardın. İyi ki doğmuşsun... Bizi sen yetiştirdin. Doğum günün kutlu olsun BİR TANEMİZ"
İşte Erdal Özyağcılar'ın sosyal medya hesabında yayınladığı aile pozu...
Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar
GÜZİN ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
İstanbul Kız Lisesi sonrasında girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı 1968 yılında bitirdi. Londra'ya gidip 1970'te döndü, Dormen Tiyatrosu'nda "Yaygara 70" oyunuyla profesyonel oldu.
İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Güzin Özyağcılar, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Erdal Özyağcılar ile evli olan ve Zeynep Özyağcılar'ın annesi olan sanatçı, Bizimkiler dizisinde "Tak Tak Sedat" lakaplı Salih Kalyon'un eşi "Serpil" rolünü oynamakla izleyici kitlesince tanındı.