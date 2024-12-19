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Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar'dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Yarım asırlık aşk! Holding'in Osman'ı Erdal Özyağcılar'dan oyuncu eşine romantik sözler... ATV'nin yeni dizisi Holding'te Osman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar, başarılı oyunculuk kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Özyağcılar'ın 52 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Özyağcılar'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:45
Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Perşembe akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Holding dizisinde Osman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar, başarılı oyunculuk kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Ünlü oyuncu şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Özyağcılar'ın 52 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Özyağcılar'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Eşi ve iki evladıyla verdiği aile pozunu yayınlayan Özyağcılar, paylaşımına şu notu düştü: "Sevdik, sevildik hayatta sevmeyi hiç eksik etmedik.

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

İki çocuk yetiştirdik ikisi de yüreğimizin elmas pareleri, dişimizle tırnağımızla hep çalıştık. Kah yürüdük kah koştuk.

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Yorulmadık ama hiç yorulmadık. Çünkü SEN vardın. İyi ki doğmuşsun... Bizi sen yetiştirdin. Doğum günün kutlu olsun BİR TANEMİZ"

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

İşte Erdal Özyağcılar'ın sosyal medya hesabında yayınladığı aile pozu...

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

GÜZİN ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
İstanbul Kız Lisesi sonrasında girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı 1968 yılında bitirdi. Londra'ya gidip 1970'te döndü, Dormen Tiyatrosu'nda "Yaygara 70" oyunuyla profesyonel oldu.

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Güzin Özyağcılar, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Erdal Özyağcılar ile evli olan ve Zeynep Özyağcılar'ın annesi olan sanatçı, Bizimkiler dizisinde "Tak Tak Sedat" lakaplı Salih Kalyon'un eşi "Serpil" rolünü oynamakla izleyici kitlesince tanındı.

Yarım asırlık aşk! Holding’in Osman’ı Erdal Özyağcılar’dan oyuncu eşine romantik sözler! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...

"Toparlanın Gidiyoruz" isimli özyaşam öyküsü 2020 yılında İnkılap Kitabevi'nden yayımlandı.