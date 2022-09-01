Vaniköy'deki yalıda hareketli anlar! Derin Mermerci ihbar etti polisler kıskıvrak yakaladı
Önceki akşam Vaniköy'deki yalısının önünde şüpheli bir minibüs fark eden Derin Mermerci, ihbarda bulundu. Dakikalar içerisinde eve gelen ekipler, saatler boyunca evi gözetleyen şüphelileri üzerlerinde kimlikleri de bulunmadığı için karakola götürdü.
01.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 01.09.2022 06:58
Vaniköy'de dillere destan bir yalıda annesi Ender Hanım ve kızlarıyla beraber yaşayan sosyetik güzel, yardımcısının uyarısıyla harekete geçti.
Her akşam yalının kapısına sahipsiz sokak hayvanları için mama ve su kapları koydurtan Derin Mermerci'nin yardımcısı, evlerinin önünde şüpheli bir araç gördü.
Hemen kameraları kontrol eden Derin Hanım, camları kaplı olan beyaz minibüsün saat 22.12'den gece yarısına kadar aynı noktada sabit kaldığını gördü.