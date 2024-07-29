Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sahnede bomba itiraflar: Aşk hayatını espriyle özetledi! O sözler kırdı geçirdi

Popüler şarkıcı İrem Derici, Çeşme'de verdiği konser sırasında aşk hayatıyla ilgili esprili bir yorum yaptı. Derici, Sezen Aksu'nun "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısına atıfta bulunarak, eski aşklarına selam söylemenin üç hafta süreceğini belirtti. Bu esprili açıklama, izleyicilerden büyük alkış aldı ve Derici'nin sahne performansındaki enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.