Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sahnede bomba itiraflar: Aşk hayatını espriyle özetledi! O sözler kırdı geçirdi

Popüler şarkıcı İrem Derici, Çeşme'de verdiği konser sırasında aşk hayatıyla ilgili esprili bir yorum yaptı. Derici, Sezen Aksu'nun "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısına atıfta bulunarak, eski aşklarına selam söylemenin üç hafta süreceğini belirtti. Bu esprili açıklama, izleyicilerden büyük alkış aldı ve Derici'nin sahne performansındaki enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.
İrem Derici, hafta sonu Çeşme'de konser verdi. Alaçatı Kali Beach'te sahneye çıkan Derici'yi dinlemeye gelenler arasında popçu Bengü, eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep de vardı.
Programın başında sahneye davet edilen Bengü, birkaç şarkı söyledikten sonra eşi ve kızının yanına geri döndü. Sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, konserinde hareketli parçalardan oluşan bir repertuar sundu.
37 yaşında olduğunu ve başından bir evlilik geçtiğini dile getiren Derici, "Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum" dedi.