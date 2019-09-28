Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...
Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan 40 gün sonra fit vücuduyla AVM'lerde arz-ı endam eden Seda Bakan'ın sırrı ortaya çıktı. İşte Seda Bakan'ın formunun sırrı ve 28 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
SIRRI KORSE
Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan 40 gün sonra fit vücuduyla AVM'lerde arz-ı endam eden Seda Bakan'ın sırrı ortaya çıktı. Herkes oyuncunun diyet ve sporla formuna kavuştuğunu düşünürken Bakan, bir takipçisine korse kullandığını itiraf etti. 33 yaşındaki oyuncu, dürüst tavrıyla takdir topladı.
HIZIR REİS DOPİNGİ
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, marka yüzü olduğu Kiğılı'nın satışlarını katladı.
Kaynarca'nın tanıtımını yaptığı Kiğılı'nın, 'In Touch' temasıyla 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımlar büyük ilgi gördü. Bu arada Kiğılı, dizinin diğer erkek oyuncularının stiline de imza attı.
ÇUKUROVA NEFES KESTİ
Yeni sezonda da milyonları atv'ye kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukorova' dizisi, önceki akşamki bölümüyle izleyenleri soluksuz bıraktı.
Dizide beklenen buluşma gerçek oldu. Hünkar'ın yalanları ve tehditleriyle değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı! Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı.