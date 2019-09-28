Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...

ÇUKUROVA NEFES KESTİ

Yeni sezonda da milyonları atv'ye kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukorova' dizisi, önceki akşamki bölümüyle izleyenleri soluksuz bıraktı.

Dizide beklenen buluşma gerçek oldu. Hünkar'ın yalanları ve tehditleriyle değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı! Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı.