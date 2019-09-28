GaleriSaklambaç

Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...

Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan 40 gün sonra fit vücuduyla AVM'lerde arz-ı endam eden Seda Bakan'ın sırrı ortaya çıktı. İşte Seda Bakan'ın formunun sırrı ve 28 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

28.09.2019 07:58 - Son Güncelleme: 28.09.2019 07:58
Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...

İşte Seda Bakan'ın formunun sırrı ve 28 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...

SIRRI KORSE
Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan 40 gün sonra fit vücuduyla AVM'lerde arz-ı endam eden Seda Bakan'ın sırrı ortaya çıktı. Herkes oyuncunun diyet ve sporla formuna kavuştuğunu düşünürken Bakan, bir takipçisine korse kullandığını itiraf etti. 33 yaşındaki oyuncu, dürüst tavrıyla takdir topladı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...

HIZIR REİS DOPİNGİ
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, marka yüzü olduğu Kiğılı'nın satışlarını katladı.
Kaynarca'nın tanıtımını yaptığı Kiğılı'nın, 'In Touch' temasıyla 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımlar büyük ilgi gördü. Bu arada Kiğılı, dizinin diğer erkek oyuncularının stiline de imza attı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...

ÇUKUROVA NEFES KESTİ
Yeni sezonda da milyonları atv'ye kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukorova' dizisi, önceki akşamki bölümüyle izleyenleri soluksuz bıraktı.
Dizide beklenen buluşma gerçek oldu. Hünkar'ın yalanları ve tehditleriyle değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı! Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan doğumdan sonraki fit görüntüsüyle dikkat çekti! O görüntünün sırrı ortaya çıktı...

SORUNSUZ ÇAĞLA
Daha önce "Aleyna Tilki'nin psikolojisi bozuk, acilen tedavi olmalı" diyerek olay olan Çağla, bu sözlerine açıklık getirdi. Güzel popçu, "Aleyna ile aramda bir sıkıntı yok. Babamın lunaparkında konser verecek" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Güzel oyuncu Hande Erçel yeni proje için kolları sıvadı! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu...
Güzel oyuncu Hande Erçel yeni proje için kolları sıvadı! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu...