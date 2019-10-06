Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün upuzun saçlarına veda etti. Saçlarını kısa küt kestiren Uzerli, yeni halini Instagram'da paylaştı. İşte Uzerli'nin yeni hali ve 6 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
06.10.2019 07:52
- Son Güncelleme: 06.10.2019 07:52
ABANT ZAMANI
Sonbaharın gelmesiyle tatilciler, rotasını Ege ve Akdeniz sahillerinden farklı yerlere çevirmeye başladı. Bu lokasyonların başında ise doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Abant Tabiat Parkı geliyor. Özellikle hafta sonu tatilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği Abant'ta göl çevresinde yürüyüş yaparak eşsiz manzarayı fotoğraflayabilirsiniz.
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