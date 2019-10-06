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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün upuzun saçlarına veda etti. Saçlarını kısa küt kestiren Uzerli, yeni halini Instagram'da paylaştı. İşte Uzerli'nin yeni hali ve 6 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

06.10.2019 07:52 - Son Güncelleme: 06.10.2019 07:52
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...

İşte Uzerli'nin yeni hali ve 6 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...

KÜT MERYEM
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün upuzun saçlarına veda etti. Saçlarını kısa küt kestiren Uzerli, yeni halini Instagram'da paylaştı.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...

ABANT ZAMANI
Sonbaharın gelmesiyle tatilciler, rotasını Ege ve Akdeniz sahillerinden farklı yerlere çevirmeye başladı. Bu lokasyonların başında ise doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Abant Tabiat Parkı geliyor. Özellikle hafta sonu tatilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği Abant'ta göl çevresinde yürüyüş yaparak eşsiz manzarayı fotoğraflayabilirsiniz.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...

KEKO DEĞİL GENÇLİK HATASI
Derya Uluğ, önceki gün neye uğradığını şaşırdı. Uluğ'un takipçisi, koluna adıyla soyadını yazdıran popçuya "Hayatımda gördüğüm en keko dövme" çıkışı yaptı. Şarkıcı da "Keko değil de gençlik hatası diyelim" karşılığı verdi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...

BEBEK GÖRÜNDÜ
Beş aylık hamile Bergüzar Korel, önceki akşam Zorlu PSM'deki 'Evlat' oyununu izledi. İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan Korel'in belirginleşen karnı dikkat çekti.

DOĞAN SAVAŞ

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