Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tarzını değiştirdi! İşte Uzerli'nin yeni hali...

KEKO DEĞİL GENÇLİK HATASI

Derya Uluğ, önceki gün neye uğradığını şaşırdı. Uluğ'un takipçisi, koluna adıyla soyadını yazdıran popçuya "Hayatımda gördüğüm en keko dövme" çıkışı yaptı. Şarkıcı da "Keko değil de gençlik hatası diyelim" karşılığı verdi.